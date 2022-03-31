【第五波疫情】本港上月零售銷售值按年跌14.6%　港府冀新一輪電子消費券對零售業有幫助

▲ （陳國峰攝）

政府統計處今（31日）公布，上月零售業總銷貨價值的臨時估計為252億元，較去年同月下跌14.6%。當中，網上銷售佔10.8%，零售業網上銷售價值的臨時估計為27億元，較去年同月上升50.0%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年首2個月合計的銷貨額與去年同期比較，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌2.5%。

其次為電器及其他未分類耐用消費品銷貨價值跌11.4%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌13.1%；百貨公司貨品跌8.9%；服裝跌14.3%；汽車及汽車零件跌23.1%；傢具及固定裝置跌13.7%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌21.5%；中藥跌2.7%；書報、文具及禮品跌13.2%；以及眼鏡店跌15.6%。

另一方面，今年首2個月與去年同期比較，超級市場貨品的銷貨價值升8.2%。其次為其他未分類消費品銷貨價值升5.7%；藥物及化妝品升5.0%；以及燃料升0.6%。

港府指，由於本地疫情急劇惡化及防疫措施因而進一步收緊，令市面人流驟減及消費氣氛轉弱，零售業總銷貨價值在2月按年大幅下跌。展望已推出多項紓困措施，旨在保住經濟元氣，並為日後疫情減退後經濟能迅速復蘇鋪路，即將在4月發放的新一輪電子消費券亦應會對零售業提供一定支持。

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責任編輯：余思嵐