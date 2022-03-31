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【4月英國開騷】Tyson Yoshi英國室內建築設計畢業　居深灣4千萬豪宅

娛樂 23:01 2022/03/31

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Tyson Yoshi英國留學多年，4月底飛回英開騷見樂迷。

現年27歲獨立歌手Tyson Yoshi人氣高企，最近推出新歌《i don't smoke & i don't drink》，MV上架一個星期已衝破25萬點擊，反應十分熱烈。

日前其拍拖4年的圈外女友Christy，慘被網民批評長相，並嘲諷與藝人馬蹄露撞樣，隨後作為男友的Tyson開直播霸氣護花：「我鍾意就得！保護身邊人都做唔到，點做男人！」不少網民大讚他是真男人，是絕世好男友。

【絕世好男友】女友被嘲與馬蹄露撞樣　Tyson Yoshi霸氣護花：出名就要被人鬧？

最新影片推介：吳海昕專訪

遠赴英國開騷

Tyson Yoshi未有被負面新聞影響，日前宣布將衝出香港，4月底至5月於英國舉行3場《2020 Hi I’m Back》演唱會，拍住獨立歌手好友TIAB先後飛到倫敦、伯明翰及曼徹斯特演出。

今日（3月31日）中於12時公開發售優惠門票。宣傳海報一出，樂迷即紛紛湧現讚好兼留言力撐偶像。由於疫情關係未能如常出國，不少網民大呼羨慕恨睇騷，期待他返港再開演唱會。

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室內建築設計畢業

Tyson Yoshi（原名程浚彥）從小到英國留學，先後就讀英國西北部的寄宿學校Sedbergh School和University of Brighton修讀室內建築設計（Interior Architecture）。

2018年回流香港，毅然向歌唱夢想進發，以寫給女友的歌曲《TO MY QUEEN》出道，他與獨立唱片廠牌Greytone完約後，自組公司成為獨立歌手。

他擁有一把磁性低沉的聲音，以及一副壞男孩的外貌，成功吸引大批女粉絲愛戴。去年11月與林家謙、MIRROR成員姜濤及Jer（柳應廷）演出《拉闊演唱會之風火雷電》後人氣再度急升，工作接洽不斷，更成為廣告商戶的新寵兒。

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居住深灣千呎豪宅

出身富裕家庭的Tyson Yoshi，不靠父蔭以獨立唱作人身份勇闖樂壇。他不時在社交網站分享生活日常，讓深灣價值4,000萬的千呎豪宅意外曝光。

家中客廳空間寬敞，設有開揚露台，能飽覽深灣及遊艇會的海景，他亦常在大廈大堂自拍，可見內部環境十分高尚。

「Tyson Yoshi有錢」曾一度成為Google搜尋字眼，不過對於被指「富二代」，他謙虛稱自己冇錢：「就係冇錢先要係咁出event，因為拍MV好燒錢，所以冇錢。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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