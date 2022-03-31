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【疫境中的餐桌】女神主播梁凱寧主持新節目　「地獄廚神」鄭融隨名廚偷師學藝

娛樂 17:29 2022/03/31

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全新煮食節目《疫境中的餐桌》。

女神雲集的全新煮食節目《疫境中的餐桌》將於2022年4月4日起在香港開電視播出，其主持及嘉賓陣容鼎盛，包括︰「女神主播」梁凱寧、黃婉曼；前「東張女神」林希靈、黃愷怡、林泳淘。

歌手及藝人包括鄭融、七仙羽、陳健安（On仔）、林耀聲、岑珈其、張沛樂（沙律）、Van陳維諾、梁茵、Omi鄺芷凡、Yanny陳穎欣等。

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【絲打圍爐】連詩雅抗拒跟外國人拍拖　鬼妹仔鄭融大方談老外長處　

「女神主播」梁凱寧主持

《疫境中的餐桌》下周一播出的首集（4月4日） 由「女神主播」梁凱寧主持，以及邀得曾被稱為「地獄廚神」的鄭融任嘉賓，夥拍名廚張錦祥（Ricky）及余健志（Jacky）打頭陣。

鄭融不時在社交平台分享煮食照片和影片，大展廚藝洗脫污名。她在節目中從旁偷師，炮製居家版「泰式水牛城雞翼」和「大檸樂雞翼」。

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鄭融在Jacky師傅講解「飛水」技巧時顯得一臉茫然，原來「飛水」可以為食材提鮮並辟雪味。而Omi鄺芷凡則獲監製張志明讚口才了得，擔任多集節目主持，有望入屋。

問到鄺芷凡被點名有何感受，她坦言很感激今次機會，會運用以往參與烹飪節目的經驗，望能將節目中豐富的煮食貼士分享給觀眾。

撰文 : TOPick柴犬出動

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