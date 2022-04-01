【無懼疫情】帶上子女再度出發到非洲拍攝　梁芷珮：當提早暑假不怕影響學業

▲ 讀萬卷書不如行萬里路，好有道理！

俗語說「讀萬卷書不如行萬里路」，不過本港受到新冠肺炎肆虐，莫講去旅行，連出家門也不太敢，特別是小朋友，受疫情影響在家網課，連社交能力都下降，藝人梁芷珮（Christy ）卻無懼疫情威脅，帶同一對仔女5月出走香港，而今次的目的地竟然是非洲！

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TVB正在熱播Christy主持的《芬蘭潮什麼》，見到Christy穿上泳衣焗桑拿，身形Fit爆之餘，也令觀眾旅行癮大發！而下站Christy將由凍到震的芬蘭轉到熱辣辣的非洲，日前Christy將一家四口手持針卡及藥物的照片放上社交網，然後表示「非洲！we are all ready!!!」

她接受了Topick記者的訪問，表示5月頭會一家四口出發，而大仔因為考試而未能同行，而早於3月中左右他們一家已經開始準備，為了預防傳染病，首先要到衛生署打防疫針，她說：「大人打4支，而小朋友就打3支，其中有1支黃熱針是必須要打的，否則不能入境。」而全港只有政府兩間衞生署旅遊健康中心可以打針，診所是沒有的。問到今次是否拍《非洲潮什麼》及讓小朋友上鏡，Christy 說：

名字仲未諗好，但好大機會會係叫《非洲潮什麼》，今次會去東非及南非，以及幾個小島，唔會特登俾小朋友上鏡，不過如果老公影到都唔會避，今次係小朋友陪我開工。

雖然Christy的仔女均讀國際學校，但5月仍未到暑假，怕不怕影響學業？Christy就說:



佢哋讀國際學校，會比較鬆動少少，會補番功課，如果就得到時間可能會上zoom，學校都明白我哋係周圍飛，同埋在COVID情況下都想仔女跟住我哋會安心啲！都唔怕影響學業因為仲有一個月放暑假，都係提早少少放暑假，都oK嘅，佢哋讀國際學校6月頭都已經放。



帶仔女探索全世最大的野生動物園

Christy透露，衞生署醫生會先評估及填表，例如要知有沒有藥物敏感等問題，及要了解會去的地方及做什麼，評估完之後就會知道需要打什麼防疫針，例如甲型肝炎，傷寒等。而且需要服食瘧疾口服藥，需服用逾20多天，就算回到香港都要繼續食，漏服需要報告給醫生聽，所以不能忘記服用，不過費用不貴，只是100元，有一種是1000元服7日，但功能是一樣的，所以他們選擇是便宜那款，而打針費用大概幾百元一支。

問到是否有機會看到動物大遷徙？Christy就說動物大遷徙季節通常在8至10月，所以今次機會不大，但他們一家會到位於東非的全世界最大的野生動物園探索，屆時可能會看到角馬跑過鱷魚潭的震撼場面，仔女都相當期待。Christy說機票都已經訂好了，不過因為疫情關係，所以有些地方一星期只有一至兩班機，所以要花更多時間去編排行程。

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記者:陳麗薇