【疫下經濟】昂坪360去年整體到訪客量按年上升近8成　本地賓客按年增加132%

▲ 昂坪360去年整體到訪客量按年上升近8成，本地賓客按年增加132%。（昂坪360提供）

本港疫情持續肆虐逾2年，全球各地旅遊業大受打擊，昂坪360去年推出多個針對本地賓客的市場推廣活動， 於去年的整體到訪客量按年上升近8成、當中本地賓客按年增加132%，購買「360 全年通」年票的賓客更按年大增7成；同時纜車系統於去年的平均可靠度高達 99.95%，創歷年新高。

昂坪360表示，於去年與多個國際及本地零售品牌合作，舉辦連串項目及主題活動，為賓客帶來多角度的特色旅遊體驗，令去年全年到訪昂坪360的賓客較前年同期增近8成。

另外，昂坪360指團隊竭力在確保賓客及員工安全的情況下維持營運，為賓客提供最佳的戶外體驗，因應港府抗疫措施及纜車的定期維修安排，昂坪纜車於2021年的營運日數合共323天；至於昂坪市集的室內景點，亦因配合防疫措施而停開多時。

因應疫情最新發展，昂坪360表示，將繼續積極遵照政府最新的防疫規例及指引，儘管疫情影響日常的商業營運，團隊仍繼續致力維護纜車系統的穩定性及可靠度。纜車系統於去年的平均可靠度達至99.95%，創下歷年最佳紀錄，相等於每日8小時的營運時間中，平均只有少於1分鐘的延誤。

而昂坪360去年策劃多個項目和主題活動，於多項國際和本地市場營銷盛事中獲獎，打破歷年來的紀錄，合共奪得52個獎項。昂坪360董事總經理劉偉明表示：

在疫情陰霾下，公司積極與不同範疇的知名品牌合作，期望可產生協同效應，互惠共贏，給予賓客一個難忘的旅遊體驗和回憶，帶動到訪昂坪的人流及消費。

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責任編輯：李榮忠