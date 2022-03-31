【沉降超標】觀塘活化翠屏河地基工程復工　加強地盤監督及工程安全

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渠務署今日（31日）公布，「活化翠屏河」項目在觀塘偉發道近偉業街一帶的地基工程已獲准復工。復工時會嚴格遵循優化的加固工程及施工工序進行地基工程等，以加強地盤監督及工程安全。

署方指，在觀塘偉發道近偉業街一帶進行「活化翠屏河」項目的地基工程期間，安裝於偉發道附近護欄上的一個監測點的沉降記錄於今年1月12日達到28毫米，超逾預設停工指標（25毫米），承建商已於當天停止上述工程。承建商事後包括增加監測點和監測頻率，利用灌漿工程加固地質，以減低有關工程復工後對附近道路及周邊設施的影響。

渠務署及其工程顧問已再次視察並確認現時附近道路及周邊設施結構安全。在考慮了相關部門的意見後，渠務署確認復工安排不會影響公眾安全，並確認承建商有嚴謹的監測措施繼續確保復工後附近道路及周邊設施結構安全及運作正常。

承建商提交詳細的工程分析，依實際地盤環境和相關數據估算，附近道路的累積沉降幅度達到60毫米時，道路的結構安全亦不會受到影響。渠務署遂接納把相關道路的預設暫時停工監測指標調整為60毫米。會繼續密切監察有關情況，確保附近道路及周邊設施結構安全及運作正常。工程項目預計於二○二四年竣工的目標維持不變。

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責任編輯：余思嵐