【復課】教評會倡若疫情緩和學生接種率未達9成亦可復全日課　容許未打針學生定期交快測結果

▲ 教評會認為，若疫情緩和，學生接種率未達9成亦應復全日課。（資料圖片）

本港第五波疫情未止，港府早前宣布小學及幼稚園最快4月19日恢復面授課。教育評議會今日（31日）發聲明，認為如疫情有放緩趨勢，即使學生接種率未達9成，亦宜讓學校恢復全日面授課，容許未打針學生定期交快測結果；中學文憑試方面，教評會促盡快落實隔離試場安排，並應特事特辦，未能應考者最高評級不應止於第5級。

教育評議會執委會在諮詢顧問醫生及吸納學校各持份者意見之後，提出多項建議。其中恢復面授課方面，教評會認為，政府將學生接種疫苗百分率與恢復全日面授課掛鈎屬未夠全面，認為一刀切將復面授要求鎖定於90%，是剝奪大部分學生回校上課的權利和學習機會。

教評會又認為，如疫情有放緩趨勢，即使學生接種率未達9成，亦應容許全日面授課，容許仍未接種學生，定期提供快測陰性結果，以讓學校盡早恢復正常運作。另外，教評會建議，政府應盡早更新學校的防疫及健康指引。

中學文憑試方面，教評會認為應該盡快落實「隔離考試試場」，可沿用上屆文憑試於竹篙灣隔離中心的模式，並增設「隔離考埸」分站；至於受疫情影響未能應考的考生，應特事特辧，成績評估最高不應只得5級。教評會亦希望DSE可如期4月22日開考，但指出如開考日前7日確診數字仍處高位，當局應及早果斷決定延期。

今年文憑試續沿用原校應考核心科目安排，教評會指，為免考生在核實身份時除下口罩，會增傳播風險，建議原校考試考生可省卻此環節，又認為當局應明確交代，如試場出現確診考生，同場監考或考生會否列為密切接觸者，以及相關的後續的檢疫及考務安排等。

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責任編輯：黃悅晴