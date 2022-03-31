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【第五波疫情】350萬份防疫包周六起派全港　港府指已完成共160萬個服務包

社會 17:32 2022/03/31

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「防疫服務包」。

港府今日（31日）表示，「防疫服務包」的包裝工作已完成共160萬個服務包，務求在計劃的3日期限完結前，完成餘下190萬個服務包。

當局指，預計350萬份「防疫服務包」包裝完成後，會隨即由4月2日開始在全港18區同時向全港所有住戶派發，目標是在7天內完成派發工作。

主要透過以下多個渠道派發：
　　 

  • 房屋署和房屋協會會向轄下公營房屋住戶派發
  • 私人屋苑方面，主要會透過業主立案法團、其他業主組織及物業管理公司向住戶派發
  • 透過義工及公務員直接向「三無」大廈及基層家庭逐家逐戶派發
  • 透過鄉議局和鄉事委員會向鄉郊和偏遠地區住戶派發

另外，運輸及房屋局局長陳帆到訪西貢康城社區會堂，而創新及科技局局長薛永恒先後到中西區香港公園體育館、油尖旺區油蔴地天主教小學（海泓道）及沙田香港科學園，參與包裝工作和為在場的公務員和各界義工打氣。
　　 
而陳積志則到訪了油尖旺區花園街體育館、黃大仙嗇色園黃大仙祠鳳鳴樓和鳳德社區中心、荃灣區荃灣官立中學、沙田香港科學園和九龍城馬頭涌官立小學（紅磡灣），參與包裝工作，鼓勵公務員和義工投入工作。

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責任編輯：余思嵐

　　 
　

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