【公屋哀歌】大學生寧願長住宿舍不想回家　公屋仔悲嘆：屋企似無間地獄

▲ 本港有名大學生寧願長住宿舍，也不想回公屋的家。

香港不少人在屋邨長大，很想罷脫「公屋仔」、「公屋妹」之名，有名住公屋的大學生就在網上分享感受，坦言入住大學宿舍後就不想返屋企，即使疫情下，也寧願待在宿舍，回公屋面對關係一般的家人，猶如無間地獄。

跟學歷低父母少溝通

該名港男於星期日（27日）在網上論壇「Dcard」發帖，標題為「住咗hall之後就唔再想返返屋企住」，沒有兄弟姊妹的事主跟父母同住公屋，他有感在公屋成長一直都不快樂，加上他跟父母沒有很多溝通，沒有家的感覺。

覺得啲人好雜，悲情城市咁。加上父母又學歷唔高，而且同佢哋關係都一般，除咗平時噓寒問暖都傾唔到啲咩偈，返親屋企附近範圍即刻個人頭頂多舊烏雲。

當事主成為大學生入住宿舍之後，像發現新世界，更改變了不再消極。對比屋企，他更喜歡留在大學宿舍。

自從入咗U之後識多咗人，住hall相處多咗，見識多咗，已經唔會有喺屋企嗰種頹廢，日日都好有energy、好開心。

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公屋屋企如無間地獄

現時爆發第五波疫情，有很多同學退宿，選擇回家去，不過，事主沒有受動搖，依然愛待在大學宿舍。他不想回家變成「一返親屋企個人又頹返，唔想同任何人傾計」的狀態。他直言唯一有動力令他想回家，就是屋企人需要找他幫忙，不過他只是短時間留家。

或者太耐冇見掛住佢哋，但都係返去食個飯見一見面就會走，唔會想留太耐、相處太耐⋯⋯好難想像到時冇hall住要返返屋企依個無間地獄。

事主有感被公屋的氛圍令自己變得頹廢，有感日後如沒有宿舍時，自己或要搬出去住。

網民意見

有網民留言批評該港男不應看輕低學歷的父母，不應自覺讀大學住宿似高人一等，「好多人無咩讀書但因為有人生閱歷而好有智慧，建議你唔好睇人唔起，特別係對著養你大嘅父母」，另有網民明白事主的處境，分享看法。更多留言見下圖：

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該港男澄清回應網民，「我愛我父母，冇佢哋我讀唔到大學」，父母因為學歷不高，只可以做勞動工作，知他們工作辛苦，只是爸媽不懂他學業，最多只能分享日常大家工作上學發生的事，一句起兩句止。「雖然同佢哋溝通唔多，但我知自己係愛佢哋，有啲咩做到都想報答返佢哋。」

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責任編輯︰王明芳