【交通意外】旅遊巴失控撞馬鞍山運動場疫苗接種站 40歲女義工昏迷送院
社會 17:49 2022/03/31
馬鞍山運動場外發生交通意外，有女子遭旅遊巴撞倒，昏迷送院搶救。據了解，傷者是疫苗接種站義工。
事發在馬鞍山恆康街1號馬鞍山運動場疫苗接種站，警方今日（31日）早上9時38分接報，指一名40歲女子遭旅遊巴撞倒，救護車到場，發現女子受傷昏迷，送往沙田威爾斯醫院救治。
警方稱，49歲旅遊巴男司機涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕。
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記者：余思嵐