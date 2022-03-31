【檢疫酒店】4月1日新增13間檢疫酒店及3間外傭檢疫酒店 一文看清酒店名單
社會 17:47 2022/03/31
政府早前宣布將於明日（1日）起撤銷對9個地區實施的地區性航班「熔斷機制」，並增加指定檢疫酒店，以應付更多香港居民與外傭回港檢疫需求，預料將有38間檢疫酒店提供合共超過10,000間房間，亦會有4間酒店合共為外傭檢疫預留約1,600間房間。
政府將以下13間早前用作社區隔離設施的酒店，明日起重新轉回作指定檢疫酒店之用，料將額外提供逾4,400間房間：
- 華麗銅鑼灣酒店
- 香港九龍東皇冠假日酒店
- 香港旺角帝盛酒店
- 香港荃灣帝盛酒店
- 富薈炮台山酒店
- 銅鑼灣如心酒店
- 華美達華麗酒店
- 香港九龍貝爾特酒店
- 華美達海景酒店
- 香港 JEN 酒店
- 華麗都會酒店
- 旭逸酒店‧旺角
- 富豪東方酒店
此外，明日起，再多3間酒店預作外傭檢疫用途，連同現有的奧斯酒店，預料下列4間酒店合共為外傭檢疫預留約1,600間房間：
- 香港沙田萬怡酒店
- 富薈馬頭圍酒店
- 青衣華逸酒店
- 奧斯酒店
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記者：黃穎津