  • 22°C
香港時間 : 2022331日 (週四) 22:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【檢疫酒店】4月1日新增13間檢疫酒店及3間外傭檢疫酒店　一文看清酒店名單

社會 17:47 2022/03/31

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

政府將13間酒店轉作指定檢疫酒店，額外提供逾4,400間房間。（資料圖片）

政府早前宣布將於明日（1日）起撤銷對9個地區實施的地區性航班「熔斷機制」，並增加指定檢疫酒店，以應付更多香港居民與外傭回港檢疫需求，預料將有38間檢疫酒店提供合共超過10,000間房間，亦會有4間酒店合共為外傭檢疫預留約1,600間房間。

政府將以下13間早前用作社區隔離設施的酒店，明日起重新轉回作指定檢疫酒店之用，料將額外提供逾4,400間房間：

  • 華麗銅鑼灣酒店
  • 香港九龍東皇冠假日酒店
  • 香港旺角帝盛酒店
  • 香港荃灣帝盛酒店
  • 富薈炮台山酒店
  • 銅鑼灣如心酒店
  • 華美達華麗酒店
  • 香港九龍貝爾特酒店
  • 華美達海景酒店
  • 香港 JEN 酒店
  • 華麗都會酒店
  • 旭逸酒店‧旺角
  • 富豪東方酒店

此外，明日起，再多3間酒店預作外傭檢疫用途，連同現有的奧斯酒店，預料下列4間酒店合共為外傭檢疫預留約1,600間房間：

  • 香港沙田萬怡酒店
  • 富薈馬頭圍酒店
  • 青衣華逸酒店
  • 奧斯酒店

最新熱門影片：【TOPick診症室】家長常見兩大行為恐損子女社交能力　專家教4招提升兒童溝通技巧

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【第五波疫情】城大調查：逾半受訪者支持與病毒共存　男性及高收入學歷人士支持率較高
今日 15:28
【第五波疫情】城大調查：逾半受訪者支持與病毒共存　男性及高收入學歷人士支持率較高
【第五波疫情】今日新增6,646宗確診　第五波累計逾114萬宗個案【不斷更新】
今日 17:04
【第五波疫情】今日新增6,646宗確診　第五波累計逾114萬宗個案【不斷更新】
【死亡個案】再多119名染疫者離世　今波疫情累計7612宗死亡個案
今日 16:44
【死亡個案】再多119名染疫者離世　今波疫情累計7612宗死亡個案
【疫下經濟】昂坪360去年整體到訪客量按年上升近8成　本地賓客按年增加132%
今日 17:13
【疫下經濟】昂坪360去年整體到訪客量按年上升近8成　本地賓客按年增加132%
【第五波疫情】350萬份防疫包周六起派全港　港府指已完成共160萬個服務包
今日 17:32
【第五波疫情】350萬份防疫包周六起派全港　港府指已完成共160萬個服務包

你可能感興趣

【第五波疫情】城大調查：逾半受訪者支持與病毒共存　男性及高收入學歷人士支持率較高
今日 15:28
【第五波疫情】城大調查：逾半受訪者支持與病毒共存　男性及高收入學歷人士支持率較高
【第五波疫情】今日新增6,646宗確診　第五波累計逾114萬宗個案【不斷更新】
今日 17:04
【第五波疫情】今日新增6,646宗確診　第五波累計逾114萬宗個案【不斷更新】
【死亡個案】再多119名染疫者離世　今波疫情累計7612宗死亡個案
今日 16:44
【死亡個案】再多119名染疫者離世　今波疫情累計7612宗死亡個案
疫情 青衣 香港 旺角 荃灣 銅鑼灣 炮台山

最高瀏覽

【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
11:39 2022/03/30
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
【人夫放假約出去滾】洪永城談舊愛唐詩詠　阿Bob追問曾否對黃翠如心動
13:29 2022/03/30
【人夫放假約出去滾】洪永城談舊愛唐詩詠　阿Bob追問曾否對黃翠如心動
【逐流時代】麥明詩水著+低胸裙連環色誘麥子樂　十優港姐獲讚靚過選美時代：內外兼備
12:39 2022/03/30
【逐流時代】麥明詩水著+低胸裙連環色誘麥子樂　十優港姐獲讚靚過選美時代：內外兼備