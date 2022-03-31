【檢疫酒店】4月1日新增13間檢疫酒店及3間外傭檢疫酒店　一文看清酒店名單

▲ 政府將13間酒店轉作指定檢疫酒店，額外提供逾4,400間房間。（資料圖片）

政府早前宣布將於明日（1日）起撤銷對9個地區實施的地區性航班「熔斷機制」，並增加指定檢疫酒店，以應付更多香港居民與外傭回港檢疫需求，預料將有38間檢疫酒店提供合共超過10,000間房間，亦會有4間酒店合共為外傭檢疫預留約1,600間房間。

政府將以下13間早前用作社區隔離設施的酒店，明日起重新轉回作指定檢疫酒店之用，料將額外提供逾4,400間房間：

華麗銅鑼灣酒店

香港九龍東皇冠假日酒店

香港旺角帝盛酒店

香港荃灣帝盛酒店

富薈炮台山酒店

銅鑼灣如心酒店

華美達華麗酒店

香港九龍貝爾特酒店

華美達海景酒店

香港 JEN 酒店

華麗都會酒店

旭逸酒店‧旺角

富豪東方酒店

此外，明日起，再多3間酒店預作外傭檢疫用途，連同現有的奧斯酒店，預料下列4間酒店合共為外傭檢疫預留約1,600間房間：

香港沙田萬怡酒店

富薈馬頭圍酒店

青衣華逸酒店

奧斯酒店

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記者：黃穎津