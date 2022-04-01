  • 19°C
香港時間 : 2022401日 (週五) 14:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【失智症】失智父打疫苗後氣促失意識送院　醒後反抗被綁病床兒子爭取帶父回家

健康 13:32 2022/04/01

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

失智老人打疫苗後氣促失去意識，醒後反抗被綁病床。

照顧失智症家人並不容易，尤其是想他們受到有尊嚴的對待。認知心理學家鍾灼輝博士近日在其facebook專頁分享自身經歷時表示，患失智症的父親近日再接種新冠疫苗後過敏，甚至氣促、失去意識，須送院治理。醒來後，父親因對陌生環境感不安而拔喉，醫護遂為他穿上約束衣、插尿喉，綁在床上，惟令他更反感，寧忍著大小二便。身兼潛意識治療師、犯罪心理學家、生死教育導師的鍾博士直言，擔心父親或死於「自虐」與「被虐」，故極力爭取把父親帶回家。

最新影片推介：

鍾博士全文如下：

新書才剛出版，我家就上演一幕「最後，我還見到你嗎？」

先不論你是否相信疫苗的效用或理念，在政府宣布實施疫苗通行證後，如果不接種疫苗，恐怕你哪裡都去不了。不管是商場、餐廳、戲院、還是街市，只要是你想得出的地方，差不多全都進不去。自從老爸失智後，去茶樓喝茶已成為他人生中唯一及最大的娛樂，同時間也是我們用來威逼利誘他的最重要武器。在別無選擇下，老爸也只好去打疫苗。

在接種第二劑疫苗後，老爸的腿上出現了一些紅斑，直到深夜他的過敏反應忽然變得嚴重起來，全身長滿了紅疹，並且出現暈眩與氣促等症狀，意識逐漸變得模糊。由於擔心老爸出現過敏性休克，老媽急急召來救護車，把他送進醫院救治。

坦白說，若非情況危急，我們是萬般不願把老爸送到急症室的，因為以最近急症室的超負荷情況，病人動輒要在外頭等上十幾、二十幾、甚至是三十幾小時，期間除了乾等，就連食飯或基本治療也沒有。對老爸這種沒有自理能力的病人來說，情况就更加不堪設想。

「幸好」老爸到達醫院時，已經失去了意識，所以他被分流成第一類危殆級別，獲得了緊急治療。經過抗敏救治後，老爸的情況很快穩定下來，但與此同時，醫生卻驗出他對新冠病毒呈陽性反應，於是他被送往內科的隔離病房留院觀察。

老爸一向擁有如蟑螂般的頑強生命力，第二天醒來，身體很快便恢復過來。只是當他發現自己身處在一個陌生地方，馬上變得焦躁不安，第一時間把插在身上的各種奇怪喉管拔掉，從病床上走下來。護士見他在病房𥚃游走，馬上前去制止他，並把他拉回床上。經過一番解釋與勸告，護士重新幫他駁回身上的檢測儀器與喉管，但我懷疑老爸跟本沒有聽懂，只是裝成合作而已。護士走開不久，老爸又再把所有管子拔掉，並悄悄溜到病房的大門，想要偷走出去，但卻不懂啟動開門按鍵。

護士見狀，及時把老爸攔截下來，但他居然狡辯說是想要到洗手間。人家才不會相信他的鬼話，所以當他上完洗手間後，就直接把他押回病床上。但這一次老爸不肯乖乖就範，並大吵大閙起來，加上他是新冠患者，醫護們為了他及其他人的「安全」起見，只好替他穿上約束衣，把他縛在病床上。期間醫護們也有嘗試替老爸鬆縛，但他的情緒卻異常激動，所以也只好繼續把他縛起來。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

醫院把約束老爸的決定告訴了我們，我嘗試向醫護解釋老爸的失智情況及特殊行為，並希望可以安排跟老爸溝通，但礙於醫護人手不足，加上老爸需要被強制隔離及不懂用手提電話，所有請求一律不獲受理。如是者老爸就被綁在床上兩天兩夜，醫護人員給他穿上紙尿片，著他在床上大小二便，並安排給他定時餵食，他完全動彈不得，雙手連抓癢都不成。

雖然我明白醫院人手相當緊拙，根本沒可能對失智症患者有任何特別照顧，但這樣的安排對老爸來說，可說是致命的打擊，遠比新冠病毒的傷害更大。開始時老爸還在掙扎對抗，但到第三天，他就變得消極放棄，不肯吃飯喝水，最後竟連大小二便也不肯，只死忍憋著。結果醫生要替他插尿喉、放大便，更準備好替他插胃喉灌食。

當我得知老爸的待遇與狀況，馬上跟醫院進行馬拉松式交涉，並強烈要求把老爸接回家中隔離。自老爸進院後，他都沒有出現任何新冠症狀，醫生也沒為他處方任何新冠藥物，他在醫院的唯一目的就只是「被縛著隔離」。我深知道以老爸的偏執個性與扭曲意識，他肯定會選擇寧死不屈。他的身心狀况正在急劇惡化，再拖下去，他應該很快死於「自虐」與「被虐」而不是新冠或其他疾病。

有關失智症爸爸經歷的下集，請【按此】閱讀。

內容獲「認知心理學家－鍾灼輝博士」授權轉載

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃泳欣

相關文章

【難離難捨】95歲母確診離世黃澤鋒心情難平復　相隔兩重玻璃道別：想摸摸她也不行
18:42 2022/03/26
【難離難捨】95歲母確診離世黃澤鋒心情難平復　相隔兩重玻璃道別：想摸摸她也不行
【在家離世】孤寂和被遺棄比病毒更可怕 預早安排家人選擇在家離世
18:13 2022/03/07
【在家離世】孤寂和被遺棄比病毒更可怕 預早安排家人選擇在家離世

你可能感興趣

【難離難捨】95歲母確診離世黃澤鋒心情難平復　相隔兩重玻璃道別：想摸摸她也不行
18:42 2022/03/26
【難離難捨】95歲母確診離世黃澤鋒心情難平復　相隔兩重玻璃道別：想摸摸她也不行
【在家離世】孤寂和被遺棄比病毒更可怕 預早安排家人選擇在家離世
18:13 2022/03/07
【在家離世】孤寂和被遺棄比病毒更可怕 預早安排家人選擇在家離世
生死教育 腦退化 認知障礙症 過敏 疫苗 治療

最高瀏覽

【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
11:39 2022/03/30
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
【心臟病】27歲肌肉猛男沉迷健身體脂僅5%　日睡3小時突暴斃揭死於心臟衰竭
17:36 2022/03/31
【心臟病】27歲肌肉猛男沉迷健身體脂僅5%　日睡3小時突暴斃揭死於心臟衰竭
【金宵大廈2】李施嬅免疫系統出問題致眼疾　停工專心醫病：好沮喪
18:30 2022/03/31
【金宵大廈2】李施嬅免疫系統出問題致眼疾　停工專心醫病：好沮喪