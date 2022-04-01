【失智症】失智父打疫苗後氣促失意識送院　醒後反抗被綁病床兒子爭取帶父回家

照顧失智症家人並不容易，尤其是想他們受到有尊嚴的對待。認知心理學家鍾灼輝博士近日在其facebook專頁分享自身經歷時表示，患失智症的父親近日再接種新冠疫苗後過敏，甚至氣促、失去意識，須送院治理。醒來後，父親因對陌生環境感不安而拔喉，醫護遂為他穿上約束衣、插尿喉，綁在床上，惟令他更反感，寧忍著大小二便。身兼潛意識治療師、犯罪心理學家、生死教育導師的鍾博士直言，擔心父親或死於「自虐」與「被虐」，故極力爭取把父親帶回家。

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鍾博士全文如下：

新書才剛出版，我家就上演一幕「最後，我還見到你嗎？」

先不論你是否相信疫苗的效用或理念，在政府宣布實施疫苗通行證後，如果不接種疫苗，恐怕你哪裡都去不了。不管是商場、餐廳、戲院、還是街市，只要是你想得出的地方，差不多全都進不去。自從老爸失智後，去茶樓喝茶已成為他人生中唯一及最大的娛樂，同時間也是我們用來威逼利誘他的最重要武器。在別無選擇下，老爸也只好去打疫苗。

在接種第二劑疫苗後，老爸的腿上出現了一些紅斑，直到深夜他的過敏反應忽然變得嚴重起來，全身長滿了紅疹，並且出現暈眩與氣促等症狀，意識逐漸變得模糊。由於擔心老爸出現過敏性休克，老媽急急召來救護車，把他送進醫院救治。

坦白說，若非情況危急，我們是萬般不願把老爸送到急症室的，因為以最近急症室的超負荷情況，病人動輒要在外頭等上十幾、二十幾、甚至是三十幾小時，期間除了乾等，就連食飯或基本治療也沒有。對老爸這種沒有自理能力的病人來說，情况就更加不堪設想。

「幸好」老爸到達醫院時，已經失去了意識，所以他被分流成第一類危殆級別，獲得了緊急治療。經過抗敏救治後，老爸的情況很快穩定下來，但與此同時，醫生卻驗出他對新冠病毒呈陽性反應，於是他被送往內科的隔離病房留院觀察。

老爸一向擁有如蟑螂般的頑強生命力，第二天醒來，身體很快便恢復過來。只是當他發現自己身處在一個陌生地方，馬上變得焦躁不安，第一時間把插在身上的各種奇怪喉管拔掉，從病床上走下來。護士見他在病房𥚃游走，馬上前去制止他，並把他拉回床上。經過一番解釋與勸告，護士重新幫他駁回身上的檢測儀器與喉管，但我懷疑老爸跟本沒有聽懂，只是裝成合作而已。護士走開不久，老爸又再把所有管子拔掉，並悄悄溜到病房的大門，想要偷走出去，但卻不懂啟動開門按鍵。

護士見狀，及時把老爸攔截下來，但他居然狡辯說是想要到洗手間。人家才不會相信他的鬼話，所以當他上完洗手間後，就直接把他押回病床上。但這一次老爸不肯乖乖就範，並大吵大閙起來，加上他是新冠患者，醫護們為了他及其他人的「安全」起見，只好替他穿上約束衣，把他縛在病床上。期間醫護們也有嘗試替老爸鬆縛，但他的情緒卻異常激動，所以也只好繼續把他縛起來。

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醫院把約束老爸的決定告訴了我們，我嘗試向醫護解釋老爸的失智情況及特殊行為，並希望可以安排跟老爸溝通，但礙於醫護人手不足，加上老爸需要被強制隔離及不懂用手提電話，所有請求一律不獲受理。如是者老爸就被綁在床上兩天兩夜，醫護人員給他穿上紙尿片，著他在床上大小二便，並安排給他定時餵食，他完全動彈不得，雙手連抓癢都不成。

雖然我明白醫院人手相當緊拙，根本沒可能對失智症患者有任何特別照顧，但這樣的安排對老爸來說，可說是致命的打擊，遠比新冠病毒的傷害更大。開始時老爸還在掙扎對抗，但到第三天，他就變得消極放棄，不肯吃飯喝水，最後竟連大小二便也不肯，只死忍憋著。結果醫生要替他插尿喉、放大便，更準備好替他插胃喉灌食。

當我得知老爸的待遇與狀況，馬上跟醫院進行馬拉松式交涉，並強烈要求把老爸接回家中隔離。自老爸進院後，他都沒有出現任何新冠症狀，醫生也沒為他處方任何新冠藥物，他在醫院的唯一目的就只是「被縛著隔離」。我深知道以老爸的偏執個性與扭曲意識，他肯定會選擇寧死不屈。他的身心狀况正在急劇惡化，再拖下去，他應該很快死於「自虐」與「被虐」而不是新冠或其他疾病。