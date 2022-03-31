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【女團COLLAR】寶礦力廣告隊長Gao打頭陣登場　COLLAR成員芯駖大讚：型到核爆

娛樂 18:14 2022/03/31

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隊長阿Gao拍攝的寶礦力廣告率先登場。

人氣女團COLLAR擔任寶礦力代言人，廣告片將有8個版本，廣告商認真揼本，而今日（3月31日）寶礦力於社交平台發佈首支廣告片，隊長Gao（沈貞巧）打頭陣登場。

廣告片中，阿Gao以白色tube top襯深藍色褲示人，露出纖腰，展現健康的性感，片中阿Gao於天台上跳舞兼放藍煙，當中更聽到COLLAR在唱：「Let’s gooooo GET UP! GET UP！GET UP！」。

    點擊圖片放大
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而廣告商於facebook留言寫道︰「壓台感爆燈嘅Locking舞技，加埋穩定嘅跳唱功力，@gagarieo （Gao的IG帳號）每次出場都總有一股霸氣魅力，加上擁有深受各團員欣賞嘅隊長風範，絕對係以汗水揮灑出領導力嘅表表者！」

COLLAR參演的寶礦力廣告有8個版本。

阿Gao亦於IG轉載廣告片，另外留言：「隊長嘅身分，提醒我除咗要喺舞台上表現好自己，仲要有照顧到各團員嘅 #領導力，以汗水揮灑出團結力量！我我 @collar.weare 同 #寶礦力水特 @pocarisweathk 合作嘅全新代言廣告，好快有得睇喇，一齊拭目以待！」

最新影片推介：吳海昕專訪

其他隊友留言大讚，當中芯駖留言：「型到核爆。」，而lvy（蘇雅琳）即說：「好期待啊啊啊。」另外Candy（王家晴）即打氣道：「Leng bao（靚爆）!!!!!」

撰文 : TOPick柴犬出動

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