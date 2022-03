【女團COLLAR】寶礦力廣告隊長Gao打頭陣登場　COLLAR成員芯駖大讚：型到核爆

▲ 隊長阿Gao拍攝的寶礦力廣告率先登場。

人氣女團COLLAR擔任寶礦力代言人,廣告片將有8個版本,廣告商認真揼本,而今日(3月31日)寶礦力於社交平台發佈首支廣告片,隊長Gao(沈貞巧)打頭陣登場。

廣告片中,阿Gao以白色tube top襯深藍色褲示人,露出纖腰,展現健康的性感,片中阿Gao於天台上跳舞兼放藍煙,當中更聽到COLLAR在唱:「Let’s gooooo GET UP! GET UP!GET UP!」。

而廣告商於facebook留言寫道︰「壓台感爆燈嘅Locking舞技,加埋穩定嘅跳唱功力,@gagarieo (Gao的IG帳號)每次出場都總有一股霸氣魅力,加上擁有深受各團員欣賞嘅隊長風範,絕對係以汗水揮灑出領導力嘅表表者!」

▲ COLLAR參演的寶礦力廣告有8個版本。

阿Gao亦於IG轉載廣告片,另外留言:「隊長嘅身分,提醒我除咗要喺舞台上表現好自己,仲要有照顧到各團員嘅 #領導力,以汗水揮灑出團結力量!我我 @collar.weare 同 #寶礦力水特 @pocarisweathk 合作嘅全新代言廣告,好快有得睇喇,一齊拭目以待!」

其他隊友留言大讚,當中芯駖留言:「型到核爆。」,而lvy(蘇雅琳)即說:「好期待啊啊啊。」另外Candy(王家晴)即打氣道:「Leng bao(靚爆)!!!!!」