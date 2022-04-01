【失智症】失智父染疫穿約束背心被綁病床　兒子堅持帶父回家寧要尊嚴活下去

沒自理能力的人士染疫後，他們及家屬面對的困難倍增。認知心理學家鍾灼輝博士近日在其facebook專頁分享照顧失智症父親的經歷。鍾父接種新冠疫苗後，出現嚴重敏感反應而被送急症室。陌生環境令他感到不安，多番掙扎，曾拔喉，曾偷走；醫護為他穿約束衣、插尿喉等，綁在床兩日以保安全，但反令他不吃喝，不排大小二便。

醫生認為，鍾父是因尿道炎等問題不能排尿。但身兼潛意識治療師、犯罪心理學家、生死教育導師的鍾博士認為，父親身心受束縛而出現此等問題，惟醫生拒絕解除一切束縛。為讓父親自在、有尊嚴地活著，鍾博士簽字表明承擔一切後果，最終才可帶他回家。回家後，父親精神和心情隨即變好，食慾、排尿情況亦回復正常。鍾博士認為，活得毫無尊嚴比染疫更恐怖。

鍾博士接受TOPick訪問時指，父親一出院，有親人照顧後狀態就馬上好起來了。他希望藉自身經歷，讓更多人關注沒有自理能力或失智症患者在染疫期間的遭遇。

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鍾博士全文如下：

失智症患者染疫的悲歌～

對欠缺自理能力的老人或失智症患者來說，染疫其實並不恐怖，被強行帶到不知名的設施禁閉隔離，才是真正的恐怖。老爸就是一個典型的例子，他寧願病死也不肯任人魚肉，與其活得毫無尊嚴，倒不如來一個另類的自行了斷。

也許在醫生的眼中，他們所做的一切都是依足標準的醫療程序，任何決定也是從病人的利益出發，他們的職責就是把人救活。但人不是一具只求生存的機器，治療疾病的關鍵，亦不只局限於療癒身體而已，更重要的是，每個決定必須切合人性的需要。很多時候，醫生只講求理性及科學，忽略了患者的獨特性與精神需要，只顧把注意力放在消除肉體的各種症狀上。但病人的當情緒及壓力達到臨界點、身心再也無法承受時，生病及病徴才是病人最直接的抗議手段。

醫生們認為老爸之所以不能排尿，很有可能是尿道發炎或腸道堵塞所致。但作為認知心理學家及病人的兒子，我卻相信老爸的極端生理反應，是出於對環境的不適應，並且他的潛意識正對被強行約束這件事，作出了激烈的反抗。如繼續執行醫生的治療方式，恐怕只會加重他的病情，對他的身心造成進一步的傷害。所以我強烈請求替老爸拔掉尿喉，讓他可自由如厠及排便排尿，另外只讓他穿約束背心就好了，不要把他綁死在床上。

但醫院表示因人手不足，拒絕我的所有請求。我唯有提出「終止治療」，並要求接老爸回家隔離、自行照顧。醫生覺得我的決定魯莽及愚蠢，再三提醒及警告我，如果病人無法排尿，於短時間内就會出現腎衰竭或中尿中毒，不用一天便需再次緊急送院救治，否則就有生命危險。還有，醫院的床位可說是一位難求，走了就不要奢望可以短時間回來，我必須作出抉擇。

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如果按照醫生的治療安排，老爸至少要被縛及隔離十四天，我相信不用一星期，他的身心已經崩潰。我在思考，如果老爸就只剩下一個星期的命，他會希望如何渡過？他會寧願病死還是毫無尊嚴的苟延殘存？我相信我的專業，而且老爸的身體也告訴了我答案。

我立刻到醫院簽署自願離院聲明書，更表明願意承擔一切醫療後果與責任。在我的死纏爛打下，當天我已將老爸從病房弄出來。可憐的老爸是被醫護用輪椅推出來的，他的面容極度憔悴，目光呆滯，才三天好像已經不太認得我一樣。我嘗試逗他說話，但他都不怎麼理睬我，只遇爾點一下頭，表現得十分害怕。

在醫院等候升降機時，我忽然拿出手機上的照片給他看，問他：「認不認得他是誰啊？」

老爸定眼看了一會兒照片，開口回答：「白猩猩。」

「對是白猩猩，我們現在一起回去找叻仔吧。」我說。

老爸竟大力地點頭表示同意。

我跟老爸做了一些簡單的認知測試，確定他的精神狀態還不至於太糟糕。一踏進家門，老爸像換了個人似的，繃緊的神情馬上鬆弛下來，癱軟的坐在沙發上，更嚷著肚餓要吃飯。阿哥買了他最喜愛的點心及咖喱牛腩回來，他大口大口地吃下，真的像餓了很久似的。沒多久他再次站起身，步履蹣跚的走進廁所，我們聞到一陣惡臭，大家都興奮地喊：「老爸有便便了！」

及後的數天，老爸並沒有任何身體不適，他的排便排尿問題也無聲無息地消失了。老媽因為要近距離照顧老爸，也染上了新冠病毒，可幸的是，兩人均沒有出現任何症狀。老爸更是吃得、睡得、拉得，每天如常地坐在沙發上喝茶看電視，對著那些無聊的劇集哈哈大笑，完全看不出他是一個病人或曾經受過酷刑對待。

老爸再一次演繹何謂「活在當下，放下痛苦的事情」，他變臉比誰都要快，忘記痛苦的速度更是無人能及。我想：「最後，我應該變不成他吧！」

看着老爸的康復，我當然感到十分恩惠，但有時候我也會擔心，自己會否不夠了解老爸的想法及感受，又或缺乏對醫學的專業知識，而做錯了決定。一旦做錯了醫療決定，那傷害不只是發生在病人身上，做決定的那個人有時候亦會背負一輩子的內疚。決擇所帶來的受苦程度與種類，多到有時複雜得令人難以衡量與比較。

我相信大多數時候，家人都希望繼續執行所有對病人生理狀態能有改善效果的治療，但是讓不能承受維生醫療的病人承受毫無意義的維生醫療，增添他們的痛苦，甚至帶走病人的生命，卻是不該犯的錯。如果老爸真的是因為我的決定而斷送了性命，我必定會十分難過，但卻不會後悔為他作這個決定，因為我深信這是他的意願，也是我們願意共同承擔的後果。

希望所有新冠患者能早日康復，能及早逃離隔離設施，重獲生活的自由，大家都能平安渡過這個疫情。