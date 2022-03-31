【金宵大廈2】李施嬅免疫系統出問題致眼疾　停工專心醫病：好沮喪

TVB劇集《金宵大廈2》將於下星期一（4月4日）播出，連日來都有不少預告片及劇照流出，劇中演員亦落力宣傳。

不過《金宵大廈2》的女主角李施嬅，在今天（3月31日）於個人社交平台突然自揭患上眼疾。李施嬅指原來已停工近半年，更尋找過不少醫生醫治。

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去年眼睛出現問題

施嬅指，早在去年9月、10月，眼睛已出現問題，並聽醫生建議做手術，豈料完成眼部手術後，情況卻沒有改善：「今年1月，我搵咗好多醫生睇，好開心搵到一個好好嘅眼科醫生，佢第一次就睇咗我兩個鐘，好仔細斷診問我個病況。」

隨後，施嬅續指醫生叫她做不同的檢查：「blood test、MRI和不同的scan、最終發現患上一個好複雜的病。」

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免疫系統出問題

施嬅表示，這個病與韋史密夫的太太珍達娉琪（Jada Pinkett Smith）的疾病十分相似，都是有關自我免疫系統的問題。

不過Jada就是關於脫髮問題，而施嬅自己便是眼睛的問題：「我見到Jada呢個病都戥佢心痛，因為特別係女仔咁樣真係好慘，依家呢個病令我隻眼會有好多問題，例如好容易敏感，根本上係完全開唔到工。」

施嬅直言這個病令她很擔心和心情沮喪，不知如何是好，但指現時做了一個新treatment，暫時有緩病況，故她望情況能有所改善，盡快康復。

她又指，因這個病令其免疫力很低，若果不幸患上新冠病毒便會導致重症，故她特別要小心。

最後她不忘呼籲大家支持《金宵大廈2》和其主唱新歌曲，而一班網民亦紛紛留言送祝福，希望她早日康復。