【新冠食療】染疫後喉痛味覺差　養和營養師介紹一日三餐食療助復原

▲ 染疫後喉痛味覺差，養和營養師介紹一日三餐食療助復原。（養和醫院提供）

本港第五波疫情嚴峻，大量確診者須居家檢疫，期間飲食均衡對身體回復至關重要，有營養師建議，患者可多進食高熱量、蛋白質及容易進食的食物，方便胃口欠佳的人士食用，煮法亦要盡量以蒸，炆、灼為主，可保留餸菜較多水分，以補充患者的水分。患者康復後或健康的市民，亦應多吃蔬果和全穀類食物等，減少紅肉和精製食物，有助加快復元及鞏固免疫力。

新冠患者常見徵狀包括咳嗽、喉嚨痛、喉嚨潰爛、發燒．失去味覺和嗅覺、肚瀉等，食慾不佳容易影響身體恢復。養和醫院註冊營養師莫穎姍建議，患者應進食高熱量和蛋白質食物，以補充患病期間流失的營養和能量，如出現喉嚨痛、喉嚨潰爛應進食軟身食物，並要從食物攝取充足的維他命C、D、鋅，以及充足的水分，特別是發燒的病人，因為發燒容易令人體失去大量水份。

養和醫院註冊營養師羅銘駿補充，患者要攝取蛋白質，可選擇去皮及無骨的肉，如免治豬肉、雞絲、 牛柳粒、魚柳、蛋、豆腐等。蔬菜方面，可進食軟身和煮腍的蔬菜，方便喉嚨不適的患者吞嚥，如三色椒、節瓜、紅蘿蔔、嫩蔬菜葉及嫩菜莖，煮法盡量以蒸，炆、灼為主，可保留較多水分的餸菜。至於水果則可選擇軟身及可切件的削皮水果，如香蕉、木瓜、蘋果。

他建議患者可參考以下餐單製作每日膳食：

早餐：南瓜瘦肉粥

午餐：肉碎蒸水蛋，冬菇蒸肉餅＋蒜蓉菜心

小食：花生醬三文治

晚餐：節瓜雲耳炒雞柳/鮮茄炒牛肉

水果：香蕉/蘋果

湯水：粟米紅蘿蔔滾瘦肉湯

他們又建議，糖尿病、高血壓、膽固醇等長期病患者，減少攝取糖、鈉等影響病情的營養素，並定期檢查病情變化，胃口不好時，可按情況放寬飲食，進食番茄、青醬等較健康的醬汁以增加食慾。

中大早前發現新冠患者體內有明顯的腸道微生態失衡，患者會出現​​脫髮、疲勞等徵狀，要降低患者出現「長新冠」，莫穎姍建議患者康復後可多補充益生菌和益生元，如進食全穀類食物、蔬果、堅果等，加強腸道微生態平衡以加快復元；而健康的市民亦可多吃上述食品鞏固免疫力，加諸維持多進食蔬果的植物性飲食習慣，減少紅肉和精製食物，例如牛肉、豬肉、烘培食物、加工食品等等，有助減低確診的風險和嚴重性 。

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記者：陳麗娜