【疫苗通行證】消息：當局已向執法部門派發專屬告票　料將加強執法

▲ 政府上月起收緊疫苗通行證。(陳國峰攝)

「疫苗通行證」自上月24日起實施，警方指截至本周二（29日），就《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）作出9次巡查及發出1張告票。據悉當局已向執行部門發出疫苗通行證的專屬告票，相信可加強執法。

「疫苗通行證」上月底實施，政府要求市民出入商場、超市、街市、食肆等處所須接種至少一劑新冠疫苗。網上流傳指，今日（31日）已有疫苗通行證的專屬告票送到執法部門，提供予前線人員使用，消息確認，政府已印製好相關告票及派發予執法部門，會由部門自行決定何時採用及執法。

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責任編輯：蘇文軒