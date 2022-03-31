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【租金寬減】市建局明起提供新一輪租金寬減　轄下部分表列處所租戶可獲百分百租金寬免

社會 18:20 2022/03/31

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市建局明起提供新一輪租金寬減，轄下部分表列處所租戶可獲百分百租金寬免。（資料圖片）

市建局明日（1日）起，再度為轄下住宅和部份商舖租戶提供租金寬減至2022年9月底，連同自2020年4月開始實施的租金寬減，涉及金額累計將超過2億元。

新一輪租金寬減的力度將更大和更具針對性，惠及超過800個住宅及不同行業的商業租戶，包括：

  • 安置大廈和重建項目內已收購物業的約 400 個住宅及商舖租戶，租金可獲 75% 的寛減
  • 於市建局保育、活化和發展項目內、直接由市建局出租的約150個商舖物業租戶，將視乎其每月實際營業額受疫情衝擊而下跌的幅度，按租金開支佔營業額的比重，分三個級別提供不同幅度的租金寬減。其中，受到較嚴重衝擊的商舖租戶，例如因應政府的嚴格防疫措施而需暫時關閉的部份表列處所，將可獲百分百的租金寬免
  • 就市建局與合作發展商合營7個商場內約280個商舖租戶，市建局會與發展商商討租務寬減的安排，為受疫情影響的不同行業租戶，制定針對性的租金寬減方案
  • 已委聘營運機構負責租務及管理的中環街市和西港城，相關的營運機構亦會審視個別商戶的營業情況，給予合適的租金寬減，協助商戶渡過疫境

此外，市建局亦為其直屬商舖租戶提供額外支援，若他們在疫情期間為配合政府的防疫抗疫措施而增聘人手，例如額外員工執行「疫苗通行證」的安排，或加強店舖消毒及清潔工作等，有關的租戶可向市建局提交相關資料，申請更高的寬減級別。市建局將逐一審視租戶的申請，酌情處理。

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記者：黃穎津

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