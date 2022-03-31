【青年發展】劉鳴煒卸任青年發展委員會副主席　梁宏正4.1接任

▲ 梁宏正獲委任青年發展委員會副主席。（資料圖片）

政府宣布，委任立法會主席梁君彥之子、現年43歲的梁宏正為青年發展委員會副主席，接替即將卸任的劉鳴煒，並再度委任26名非官方委員，同時委任6名新委員，任期4月1日生效，為期1年。

身兼青年發展委員會主席的政務司司長李家超表示，梁宏正積極參與青年發展工作，並在過去4年擔任青年發展委員會委員期間提出不少寶貴意見，貢獻良多。期待與梁宏正及所有委員緊密合作，一同推動香港青年發展。

至於劉鳴煒，李家超形容其一直積極推動青年發展的工作，衷心感謝劉鳴煒多年來對青年發展工作所作出的貢獻。

李家超表示，委員會致力鼓勵青年發展及促進跨局協作，推動青年「三業三政」的工作。在委員的共同努力下，委員會持續優化及擴展各項計劃，包括深化青年生涯規劃、協助青年向上流動、加強與青年人交流等，並將進一步培育青年正向思維，幫助他們建立正面的價值觀。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君