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【上門接種】政府首次安排醫護上門接種疫苗　聶德權形容「針針皆辛苦」

社會 18:47 2022/03/31

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政府首次安排醫護上門接種疫苗。

政府今日（31日）首次安排醫護團隊在沙田新翠邨新傑樓，試行為未接種疫苗的70歲或以上長者，以及因病患或殘疾不能外出接種疫苗的人士，上門接種新冠疫苗。

沙田新翠邨新傑樓圍封行動上午結束後，外展醫護團隊隨即上門為合適的6位居民接種科興。公務員事務局局長聶德權昨日（30日）到新傑樓視察，並與團隊成員上樓拍門了解住戶情況，發現不少居民都已接種，另外有些早前確診康復，暫時不需要接種。他亦趁此機會透過接觸及親自呼籲，找到一些未打針的長者或行動不便者，並成功登記疫苗到戶接種服務。

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聶德權指，於今日下午再隨外展團隊到訪部分家庭，了解上門打針過程，亦感謝市民的信任及支持。他指出，有接種者需長期臥床接受照護，家人無法帶他出門接種；亦有接種者是行動不便的殘疾人士；另有數名為70歲以上的長者。他們今早取得陰性結果，醫護團隊上門評估其身體狀況後便接種科興，提供疫苗保護。

聶德權表示，除了因體弱及殘疾問題未能外出打針的長者或殘疾人士，亦有部分市民仍對接種新冠疫苗感猶豫，經過外展醫生上門解釋後，對方最終改變主意，願意打針。

聶德權形容，今次圍封登記過程大致順利，總結今次經驗是「針針皆辛苦」，「身水身汗」，但每一針都值得，落實「針搵人」行動。他重申當局會繼續努力，找出仍未接種的市民，為他們登記打針，亦會理順整個接種流程，包括登記、疫苗運送、編配人手上門打針等安排，把服務進一步推展至不同圍封強檢樓宇的居民。

此外，當局今日亦推出疫苗到戶接種登記平台，現階段先供內部使用，讓地區組織先行為他們在關愛行動接觸到的市民登記，稍後才開放全面推行。

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記者：黃穎津

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