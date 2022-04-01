【抗疫平台】新世界物資平台盼籌集400萬件抗疫物資贈NGO　受惠者：毋須苦惱張羅抗疫物資

▲ 「補天」創辦人陳葒將物資包贈予「補天」的學童。（梁偉榮攝）

第五波疫情持續多月，基層對抗疫物資需求仍殷切，新世界發展於本月中，推出本港首個大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，把捐助者與非牟利機構配對，讓物資更精準、高效贈予有需要人士，首階段盼能籌集400萬件抗疫物資。有受助機構指，平台能讓公眾更了解弱勢社群的物資需要；獲贈物資包的受助人更表示，毋須苦惱張羅抗疫物資，全家也舒一口氣。

新世界「愛互送」捐贈配對平台，將34間非牟利機構的物資需求上載，予公眾瀏覽及捐贈。其中一間受惠機構「陳校長免費補習天地」，為基層學童提供免費學習支援；「補天」創辦人陳葒表示，留意到在疫情下基層家庭有3方面的困難，分別是學習、抗疫以至實際生活困難。

陳葒指，疫情下學校都轉為網課，惟網課需要硬件配合，包括電子設備及上網等，正是基層學童最缺乏。同時本港開始廣泛使用快速測試，惟快測對於基層家庭是昂貴的消秏品，卻又不可缺乏，「嗰啲快測對於基層家庭來說，可能係要用全日嘅人工去買。」在生活上，更有不少家庭面對經濟困難，「係好實際嘅生活問題要解決。」

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陳葒感謝新世界「愛互送」平台捐贈約1萬件抗疫物資予「補天」，包括快測、口罩、超市現金券等，由「補天」包裝成物資包贈予「補天」的學童，至少600個基層學童家庭受惠。他指平台能讓更多規模較小的社福機構讓公眾認識：

平台與機構合作，亦可講係對機構嘅一個認證，增加市民信任。

來自綜援單親家庭，今年中一的吳雅霖是其中一位獲贈物資包的「補天」學生，她指疫情下，母親常要為張羅抗疫物資而苦惱，「菜又貴，抗疫物品又貴，檢測包之前由20元炒到80元。」得到「愛互送」及「補天」轉贈的物資後，令全家也舒一口氣，自己也會爭一口氣，停課期間不懈學習，充實自己。

新世界捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，把34間非牟利機構的物資需求上載，予公眾瀏覽及捐贈，方式分為「直接捐贈物資」或「捐款代購物資」，後者主要由合作伙伴仁濟醫院負責，物流運送主由Lalamove免費義載，費用由新世界及Lalamove負擔。

新世界行政總裁鄭志剛表示，希望「愛互送」平台能令整個捐贈過程更高效及精準，首階段盼能為34間受惠機構籌集逾400萬件抗疫物資。有關捐贈詳情可瀏覽網站。

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記者：李榮忠