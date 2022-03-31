【強制檢測】25幢大廈納強檢 涉青衣長亨邨、葵芳邨葵泰樓等【附名單】
因應多宗陽性檢測個案，港府今日（31日）將25幢大廈納入強制檢測公告。市民須於4月1至4月2日完成檢測。
政府宣布，由今日（31日）起，提高與強制檢測、隔離和檢疫要求相關規例的罰則：
- 不遵從強制檢測指示/強制檢測公告：最高可被罰款25,000元及監禁6個月
- 不遵從「圍封強檢」下的檢測規定：最高可被罰款50,000元及監禁6個月
- 不遵從檢疫令/隔離令：訂明為罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月
政府指，任何於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，均須進行檢測，詳情可按此瀏覽。
3月31日納入強制檢測公告的25幢大廈：
- 青衣長亨邨亨麗樓
- 觀塘順天邨天韻樓
- 將軍澳健明邨明域樓
- 葵涌石蔭邨仁石樓
- 將軍澳怡明邨怡茵樓
- 天水圍天澤邨澤潤樓
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀善樓
- 天水圍天耀邨耀民樓
- 大埔太和邨福和樓
- 長沙灣元州邨元智樓
- 上水清河邨清澤樓
- 屯門山景邨景業樓
- 沙田博康邨博文樓
- 大圍豐盛苑富盛閣
- 馬鞍山利安邨利豐樓
- 沙田沙角邨金鶯樓
- 馬鞍山欣安邨欣喜樓
- 筲箕灣耀東邨耀樂樓
- 屯門良景邨良賢樓
- 粉嶺華明邨添明樓
- 葵涌葵芳邨葵泰樓
- 荃灣石圍角邨石菊樓
- 何文田何文田邨逸文樓
- 長沙灣蘇屋邨百合樓
- 黃大仙樂富邨樂東樓
如果市民正處於檢疫期間，無須遵從公告中的規定； 如果市民於指定日期，曾在醫院或隔離設施接受治療或隔離，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。另外，如市民在12月31日或之後確診，無須按公告的規定檢測，有關人士須出示相關證明文件。
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責任編輯：陳梓蔚