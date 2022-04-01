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【暫緩追租】政府冀法案本月27日交上立法大會通過　財政司：一旦延遲業主財政風險更大

政治 17:04 2022/04/01

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立法會法案委員會今日討論「暫緩追租」，卓永興（中）希望4月27日將草案交上立法會大會通過。（立法會直播截圖）

立法會法案委員會今日下午審議「暫緩追租」條例草案。財政司司長私人辦公室顧問卓永興指，政府結束法案委員會討論後，會於4月8日報告內務委員會，並於4月27日將草案交上立法會大會表決通過。

他說，現時不少企業陷於水深火熱，盡快協助商戶，如果法案拖得太遲，會失去效用。「對商戶好，其實對業主都好……如果這個法例最終通過但遲了，對於租戶欠租多了，對於業主而言財政風險亦更大」，故4月內通過法例更為理想。

金融界議員陳振英在會上關注，銀行向逾期還款人發放「催收函」是否會被禁止。卓永興回應指，貸款人發信提出訴求，並不是條例草案下所禁止的指明行動。他又指，由於法例牽涉商戶眾多，難以主動去向業主或貸款人證實有沒有違反法例，故當局只會在收取投訴後作出跟進。如果是業主指觸犯法例，由差餉物業估價署跟進；銀行觸發法例則由金融管理局跟進。

地產及建造界議員龍漢標表示，原則上反對政府立法干預私人立約，批評措施涵蓋範圍太廣泛，連未受疫情影響的大型租戶亦包括在內，遠超政府立法原意。卓永興措施並非只是保護中小企，而是防止企業大規模倒閉。他又提及，已有數個大型發展商入稟向租戶索償，合共涉及70多宗，其中有發展商提出41項索償，數額分別比平時多2倍和8倍。

對於選委界議員陳紹雄則關注政府推出政策時有否估算成效，卓永興表示，參考同是普通法司法管轄區的英國及新加坡都有進行過相關法例，並無資料顯示，業界批評損壞合約精神或干預自由市場運作。由於法例時間緊迫，無法做一個全面、大型的調查，但聽取業界意見後，認為條例實施確實讓條商戶及業主有更多協商空間。

卓永興補充指，法例適用於指名處所，主要分為防疫抗疫基金受惠的商戶，以及零售業兩大類。前者大概有6.7萬間，後者大概有6.2萬間，共函蓋10多萬商戶。

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責任編輯：陳葆琳

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