【醫管局大會】高拔陞指受疫情及人手不足影響　多間醫院的工作計畫現延誤

▲ 醫管局。（資料圖片）

醫管局今（31日）舉行大會，局方提到受疫情影響及人手不足影響，多個醫院的工作計畫要稍延期。另大會通過2022至23年度的工作計劃。計劃提到會在不同聯網增加約390張住院病床及3.8萬個普通科門診診症名額等，預計本年度住院及急症室服務量可分別達逾200萬個案及人次，亦料專科門診及基層醫療可分別服務逾800萬及600萬人次。

醫管局行政總裁高拔陞大會上報告了2021至22年度工作計畫的進度，提到受疫情及人手不足影響，包括伊利沙白醫院、將軍澳醫院、瑪嘉烈醫院、北大嶼山醫院及靈實醫院等多間醫院的增設病床及手術節數工作要稍為延期，例如北大嶼山醫院原定增5個手術節數，惟由於婦科等缺乏有經驗的醫生，要在聘請到副顧問醫生後才可以開展；而靈實醫院的40張延續護理病床也需延至今季投入服務。

2022至23年度的工作計畫提到會增加服務供應，指會在不同聯網增約390張住院病床，70個手術室服務節數及10個內窺鏡服務節數，而普通科門診及專科門診亦會分別增加3.8萬個診症名額和8500就診人次等。計畫也提到會於九龍西幾新界西聯網提供24小時通波仔手術，九龍西聯網也會為急性缺血性中風病人提供24小時動脈取栓術服務。

局方預料，2022至23年度可以服務202萬住院個案，220萬個急症室就診人次，815個專科門診就診人次，661萬個基層醫療就診人次及313萬專職醫療就診人次等。

計畫又提到將提供智慧醫療，如增設日間醫療中心及病床，減輕住院壓力；同時會開發醫管局人工智能和數據分析平台，包括糖尿病風險引擎，助找出較易出現併發症的糖尿病病人。局方也會開展新公私營協助計畫，涵蓋全關節置換、化療及化驗服務。



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記者：黃小冰