【微電影】葉巧琳初演戲即獲獎　獲頒最佳女主角感意外

▲ 葉巧琳演出微電影《意外》。

葉巧琳（Mischa）主演的微電影《意外》，於昨日舉行的《微電影「創+作」支援計劃》頒獎典禮中，獲頒專業組「最佳微電影女主角金獎」，令Mischa超級開心！該片另獲頒「最佳微電影製作大獎銀獎」及「最佳微電影編劇獎」。

今次是Mischa首次演戲，沒想到「一擊即中」順利封后，她說：「今次係非常開心可以參與一個咁好嘅作品，其實我睇緊頒獎時，見到最佳微電影嘅編劇得獎時，已經超級開心！因為我覺得個故事好好，最後有好多懸疑，我覺得係一個非常好嘅劇本。」見到《意外》得獎，她更立即發短訊給自編自導自剪的Paco Wong（王慶南）恭賀。

▲ 《意外》

Mischa想不到自己也有份得獎！她坦言對得獎有少許期盼，但當聽到銅獎和銀獎的得主分別是Hana譚杏藍和邵音音時，覺得自己無緣奪金，當宣佈金獎得主時，可想而知有多興奮！「自己第一次去演戲，都係一個好新嘅事情，所以真係冇諗過會得到金獎，真係好開心！呢個金獎係真係好多人幫助我先攞到，我收到劇本後，搵咗acting coach袁綺雯，上咗兩堂，盡量去搵點樣去演得好啲。」Mischa強調，今次得獎，全靠Yem及Paco的指導：「我哋3個一齊去研究，中間個摸索過程都慶幸有佢哋兩個去幫助我，成個電影裡面，其實Paco都一路會guide我去演得會好啲。」

▲ Mischa專誠學演戲班。

Paco則感謝Mischa出力：「多謝Mischa一聽到話參加呢個比賽已經勁幫忙，同佢合作係好愉快，開頭我有少少擔心，原來佢冇做過戲，但估唔到佢嘅表現係咁出色，佢嘅表現有一種好從容嘅感覺，呢個係一個演員好應該要有嘅特質，而佢本身天生就有呢樣嘢，可能佢係一個學聲樂出身嘅表演者，佢對情感嘅處理已經好熟悉，所以佢對情感嘅運用非常之輕鬆。」

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