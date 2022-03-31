【飛虎3壯志英雄大結局劇透】第30集劇情預告 許森釋放新型化武阿軒不慎吸入
娛樂 22:39 2022/03/31
《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第29集講到阿軒與阿寶已快談婚論嫁。
第30集（1/4）
半年過後，文、Don、軒、寶、樂都重新回歸忙碌而平穩的生活中。
本以為DH2危機解除後，短期內再難有更大的事，但此時卻傳來一則消息，再次打破了眾隊員平靜的生活。
寶收到水警通知，人跡罕至的藍州島上有一群可疑人士頻繁活動，進一步調查後，卻赫然發現，種種證據指向下落不明的許森，懷疑許森佔據藍州島，仍在進行恐怖的化學武器實驗。
S Team隊員不敢鬆懈，馬上再度集結，迎來最後一戰。
原來許森利用逃犯進行實驗，他在DH2的基礎上，研製出威力更強大的新型化學武器，一旦接觸，便會使人喪失理智，出現極端的暴力傾向。
已陷入瘋狂狀態的許森，解放出諸多已吸入新型化學武器的逃犯，以對付S Team。
最終，軒和許森上演一場兄弟對決，軒選擇站在正義的一邊，縱使心中萬般不忍，仍然忍痛將兒時好友擊斃。
然而，許森臨死前，已釋放出大量新型化學武器，軒為阻止洩露關閉閘門，卻不慎吸入。
幸好蔡肇培的解毒劑及時研製成功，最終英雄不死，正義亦得以彰顯。
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撰文 : TOPick柴犬出動