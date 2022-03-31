【抗疫支援】全港抗疫義工同盟採購愛心禮包1.2萬份　贈方艙醫院患者

▲ 全港抗疫義工同盟聯同多個團體聯合發起「疫境同行 同心抗疫」方艙送暖大行動。

本港第五波疫情嚴峻，全港抗疫義工同盟聯同多個團體聯合發起「疫境同行 同心抗疫」方艙送暖大行動，一周內籌集採購愛心禮包共1.2萬多份，總值120萬港元，送贈方艙醫院患者。

香港義工聯盟、香港各界扶貧促進會、香港各界扶貧基金會、香港廣西社團總會、香港深圳社團總會、香港東莞社團總會均有參與行動。保安局局長鄧炳強今日下午在港珠澳口岸方艙醫院代表方艙醫院接收由組織單位捐贈的1.2萬份愛心包、4,000套防護服和給前線工作人員的慰問信件。

愛心禮包在早前已分別送抵位於青衣、新田、粉嶺和港珠澳口岸的方艙醫院，在交接儀式結束後，各方艙醫院陸續向患者分發愛心禮包。

香港廣西社團總會執行會長、選委之一文頴怡表示，現時確診數字仍然高企，不少市民需要送往方艙接受治療，這次的愛心禮包的物資包括喉糖、能量沖劑、即沖藥膳湯包和乾糧等，藉著今次的送暖活動，希望讓正在方艙接受隔離治療的患者，在與病魔搏鬥的時刻能感受到社會各界對他們的支持和關心。

香港深圳社團總會常務副會長譚鎮國呼籲政府在全民檢測落實之前，聚焦「三减、三重、一優先」策略，最大限度保護市民生命。同鄉社團將繼續發揮鄉親會員的力量，動員基層群眾，幫助政府積極抗疫，包括開展幫助政府分裝防疫服務包，呼籲市民大眾特別是長者接種疫苗。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳葆琳