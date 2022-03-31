【搶劫案】3南亞男持刀搶劫元朗找換店職員　強搶20萬現金逃去無蹤

▲ 3名南亞男持刀搶劫元朗找換店職員。

元朗發生持刀搶劫案。今日（31日）下午約4時，1名年約20歲網上找換店職員，依從老闆指示攜同20萬港元往兌換貨幣，當途經元朗阜財街近同益街市位置時，遭到3名南亞裔男子搶劫，其中一人持2尺長牛肉刀強行搶去裝有巨款的袋，往賽馬會方向逃去。賊人逃走期間將牛肉刀棄於附近花槽內，事主曾竭力尾隨追趕但失敗，無奈報警求助。

警方接報到場，在現場一帶兜截無果，同時翻查附近商舖閉路電視，及停泊附近車輛車cam片段，有否攝下匪徒犯案經過及特徵，警方將案件列作行劫案處理，追緝賊人歸案。

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記者：黃傑偉