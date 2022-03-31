【防疫抗疫基金6.0】物管支援計劃錄約3,150宗申請　290宗申請獲批涉款約2,354萬元

▲ 物管支援計劃錄約3,150宗申請，290宗申請獲批涉款約2,354萬元。（林宇翔攝）

第六輪「防疫抗疫基金」下的「物業管理業界（環境衞生和保安人員）抗疫支援計劃」繼續接受申請，並陸續發放資助。截至今日（31日），「物管支援計劃」已收到約3,150宗申請，當中約290宗申請已獲批核。已批核的申請涉及資助金額約2,354萬元，惠及約2,400位前線物業管理員工。

政府在第六輪「防疫抗疫基金」下推出「物管支援計劃」，向於合資格私人住宅、綜合用途（即商住兩用）樓宇、工業及商業大廈（包括商場）內，受聘於物管公司或業主立案法團（法團）／業主組織從事與環境衞生或保安有關工作的前線物管人員，發放每人每月2,000元的津貼，為期5個月（即2022年2月至6月）。「物管支援計劃」亦包括上述大廈內各處所聘請的同類型前線物管員工（須透過其大廈的物管公司、公契經理人或法團／業主組織申請，每幢大廈總人數名額不超過100人），及於沒有法團或任何形式的居民組織，亦沒有聘用物管公司（俗稱「三無大廈」）的合資格大廈內服務的前線物管員工。

「物管支援計劃」由2月28日起接受申請，截止日期為4月30日。合資格樓宇的物管公司、公契經理人或法團／業主組織，以及為「三無大廈」服務的前線物管員工，應盡快向物業管理業監管局遞交申請。有關「物管支援計劃」詳情，請致電3696 1156或3696 1166與物監局聯絡，或瀏覽物監局網頁。

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記者：黃穎津