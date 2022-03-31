【海外法官】10名終院海外非常任法官9人已表態留任　包括5名英國退休法官

▲ 終審法院。（林宇翔攝）

英國最高法院正副院長韋彥德（Robert Reed）及賀知義（Patrick Stewart Hodge），宣布昨日辭任香港終審法院非常任法官。5名同樣來自英國的退休法官今日則發聲明，表示會繼續留任終審法院。

參與聯署聲明的5人，分別是英國最高法院前院長范理申（Nicholas Addison Phillips）、廖柏嘉（David Edmond Neuberger）；前法官郝廉思（Lawrence Antony Collins）、岑耀信（Jonathan Philip Chadwick Sumption）；上訴法院前常任高級法官賀輔明（Leonard Hubert Hoffmann）。

他們在聲明中表示，在香港史上一個關鍵時候，更需要支持法庭維護法治，以及覆核行政部門決定，強調完全接納終審法院的獨立性，雖然會繼續密切監察事態發展，但認為繼續參與終審法院工作，做法符合港人利益。

另外，4名海外非常任法官，較早時間亦已表態不會辭職，分別是加拿大前首席大法官麥嘉琳（Beverley MCLACHLIN）、澳洲高等法院前首席大法官范禮全（Robert FRENCH）、紀立信（Anthony Murray GLEESON）和前大法官甘慕賢（William Montague Charles GUMMOW）。

10名終院海外非常任法官中，至今只剩下英國最高法院前法官華學佳（Robert Walker），仍未交代會否辭職。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明