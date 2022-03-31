【社會企業】港交所慈善基金撥款千萬助社企　最多可獲100萬資助【附詳情】

▲ 港易所慈善基金撥款千萬助社企。（資料圖片）

香港交易所慈善基金再與社聯合作，在「香港交易所社區項目資助計劃」，額外撥款1,000萬港元，支援本地社企推行改善社會及環境問題的項目。計劃即日起接受合資格的社企申請。

詳情如下：

申請資格：

具明確的社會目標及營收模式

載列於香港社會服務聯會（社聯）編製的《社企指南》；或

獲香港社會企業總會（社企總會）頒發社企認證；或

曾經或現正受惠於政府資助社企的種籽基金及計劃，如社會創新及創業發展基金、「伙伴倡自強」社區協作計劃和「創業展才能」計劃

資助規模：

每個申請項目為港幣50萬至100萬元

項目年期：

每個申請項目的執行年期為12個月（另設最多2個月準備期）



此計劃旨在「理財教育」、「多元共融」、「扶貧紓困」及「環境可持續發展」四方面，支持社企開展新方案、或擴大現行營運業務，以惠及更多有需要人士。



香港交易所集團首席傳訊總監兼香港交易所慈善基金公司秘書高凱莉表示，港交所慈善基金很高興向社企提供資助，以實踐我們回饋社會的長期承諾。



社聯社會企業商務中心主管譚穎茜則感謝港易所慈善基金的支持，相信在基金的支持下，社企定必能更進一步。



計劃申請由今日開始至2022年4月30日。詳情可參閱社聯網站 。

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責任編輯：陳梓蔚