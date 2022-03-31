【非法入境】油尖及葵青警區掃黃共拘6女　檢獲避孕套潤滑劑及少量現金

油尖警區特別職務隊人員聯同入境事務處人員根據線報及深入調查後，今日（31日）上午約11時進行代號「烽火」的掃黃行動，突擊搜查區內多間酒店。

行動中，人員共拘捕4名內地女子及1名越南女子，年齡介乎21至34歲，涉嫌「未獲入境處處長授權而留在香港」及「違反逗留條件」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

此外，葵青警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日下午約6時突擊搜查葵涌石文徑一樓上按摩院。行動中，人員拘捕一名31歲姓肖的中國籍女子，涉嫌「非法入境者接受僱傭工作及開辦業務」。被捕女子現正被扣留調查。行動中，人員檢獲避孕套、潤滑劑及少量現金等。

根據香港法例115章《入境條例》，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，經定罪後，可被判罰5萬港元及監禁2年。所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁3年，協助及教唆者均會被檢控。

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記者：黃穎津