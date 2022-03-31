【張國榮離世19年】榮迷難忘偶像親切風采　長情粉絲：每年都去文華悼念

▲ 張國榮離世19年。

今時今日粉絲追星，在網絡號召力下，可以發起連串應援行動。但在80年代，迷戀偶像，往往只是一份心靈滿足。

資深「榮迷」Sandy，憶述學生年代因看了《緣份》就喜歡上張國榮，但因為平時零用錢不多，要省吃省喝才能買到哥哥的唱片。她分享：「我最記得88年張國榮推出純影集，售價100元，我是要儲起零用錢才買到；至於演唱會，那時只曾有錢看過一次，還要是坐後排，直至出來工作，在2000年才有餘錢一次過了幾場《熱‧情》演唱會。」

▲ 資深榮迷難忘的88年純影集。

因為家教嚴，也沒有太多閒錢，Sandy也從來沒有去追星，唯一跟張國榮近距離接觸，卻是一次偶遇。她說來仍然興奮道：「張國榮以前很喜歡去時代廣場一間飯店，那時我剛好在時代廣場有份工作，有次就碰到他在等電梯，當時我既驚且喜，也沒有膽要叫他，至電梯門打開，哥哥走了入去，很親切地看著我，我猜他知道面前是一位歌迷，還用眼神示意我也些入去，而這一個畫面，令我一直記著。」

每年到訪文華悼念

而Sandy從朋友口中得知，張國榮是一個完全沒有架子的明星，對每一位歌迷都十分親切，也從不覺得簽名合照會令他煩厭。

▲ 不少歌迷每年都會去文華酒店悼念。（經濟日報圖片）

Sandy後來也加入了歌迷會，在哥哥離世後參加過不少悼念活動，這一兩年雖因疫情難再聚眾，但她每年4月1日，也會親身去到文華酒店，在偶像人生最後出現的地方憑弔一下，感受跟張國榮的每一個回憶片段。

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記者：區家歷