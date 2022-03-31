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【內地專家】內地專家到訪醫管局及中醫診所暨教研中心　分享應用中醫藥治療新冠經驗

社會 22:22 2022/03/31

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中央政府援港抗疫中醫專家組今日早上與醫院管理局代表會面，就應用中醫藥為新冠病人提供治療交換意見。（政府新聞處）

由中央政府援港抗疫中醫專家組組長仝小林院士率領的內地中醫專家組於3月29日抵港進行考察，今日（31日）繼續其訪港考察行程。

早上，專家組到訪醫管局，與醫管局主席范鴻齡、行政總裁高拔陞醫生和相關醫管局人員會面及交流，了解香港公立醫療機構抗擊新冠疫情的工作，包括各項中醫藥抗疫服務的最新工作進展。雙方亦分享了以中醫藥應對疫情的策略和經驗。

范鴻齡表示，內地中醫專家組在應用中醫藥為新冠病人提供治療方面提供了不少寶貴意見。當局會參考內地的經驗，有效透過中西醫結合治療，達致減死亡、減重症和減感染的抗疫目標。

專家組隨後在醫管局代表陪同下，參觀中醫諮詢熱線中心，與當值中醫師就中心運作及市民查詢的情況交流。

下午，專家組前往九龍城區參觀由博愛醫院、醫管局及香港浸會大學三方協作的中醫診所暨教研中心。在博愛醫院董事局主席李柏成博士、行政及醫療顧問團隊和醫管局代表陪同下，專家組參觀了中醫診所暨教研中心，並聽取代表介紹該中醫診所暨教研中心參與「中醫門診特別診療服務」及「安老院舍中醫診療服務」等不同服務的情況。專家組亦關心病人情況，視察當值中醫師與病人作遙距視像診症的情況，並深入探討香港現時透過中醫藥為新冠病人提供治療的實際情況以及病人康復的進度。

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記者：黃穎津

 

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