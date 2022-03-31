【全民快測】許樹昌：非合適時機全民檢測　建議確診3位數時先全民快測　

▲ 許樹昌：確診3位數時先全民快測後核酸檢測，孔繁毅倡免強制確診者送隔離設施（資料圖片）

第5波疫情確診數字連續一周下降，連續2天單日確診均不過7,000宗；特首林鄭月娥今（31日）預告，將公布利用快速測試了解本港感染情況，有港府專家倡待確診回落至3位數時，先全民強制做快速測試再做核酸檢測；另有專家則認為，當局應採取措施鼓勵市民呈報，如簡化網上申報系統，及容許確診者在家隔離。

港府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌向TOPick表示，現時並非合適時機全民檢測，應在確診數字維持在3位數，且確保有足夠隔離設施隔離確診者及其至少數名密切接觸者時，先做全民強制快速測試，揪出一班確診者，再全民強制做核酸檢測：

（快速測試）快捷方便，做第一輪screening，先捉一批（確診者），之後核酸混合檢測就快得多。

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅亦向TOPick形容，利用快速測試得知本港感染情況絕對是好建議，又建議，當局應開放網上申報2個月內快測陽性的個案，即容許2月初快測陽性者補回申報。詳情即看：【下一頁】

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記者：鄧凱文