【視像診症】聯合醫務為新冠患者推出免費視診　至今診治約3,000名患者

▲ （聯合醫務提供圖片）

聯合醫務集團有限公司自上月透過旗下慈善基金推出免費視像診症，預計有約3,000人受惠；其中26%患者為60歳以上患者，14%為12歲以下。逾45%使用者於確診後4日內能夠透過視像見醫生，普遍出現病徵包括，疲勞、喉嚨痛、流鼻涕、頭痛及鼻塞。

聯合醫務於2月底至3月25日向曾接受免費視像診症的新冠患者進行問卷調查。結果發現約97%患者首次使用視像診症服務， 其中大部分患者認為預約流程順暢，滿意醫生診症及取藥安排，更表示日後會繼續使用有關服務。

在今年3月21日，慈善基金會獲周大福企業社會方案捐出100萬港元，協助在家隔離的新冠患者得到適時的醫療諮詢。聯合醫務遂擴大義診服務範圍、安排免費送藥服務、豁免第三方送遞服務費用、優先為長者及兒童提供服務等。

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責任編輯：陳梓蔚