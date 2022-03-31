【因病不治】小欖精神病治療中心謀殺罪囚犯今晨不適送院　情況惡化延至晚上不治

▲ 小欖精神病治療中心謀殺罪囚犯今晨不適送院，情況惡化延至晚上不治。（資料圖片）

小欖精神病治療中心一名71歲男性還押在囚人士今日（31日）在公立醫院因病不治。

該名在囚人士患有阻塞性尿路疾病及貧血等，一直需要接受院所醫院及公立醫院治療及跟進。今日上午7時50分他因身體不適被送往公立醫院接受治療，留院期間情況惡化，延至晚上7時4分證實不治。

懲教署已將事件通知警方，死因裁判法庭將進行死因研訊。該名在囚人士於2021年4月因謀殺罪而被還押。

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記者：黃穎津