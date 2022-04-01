林鄭延任一年？　消息：看守政府權威不足非中央願見

▲ 特首林鄭月娥稱，提名期如期於4月3日展開。（資料圖片）

特首選舉如箭在弦，惟各熱門人選全部按兵不動，有關選舉押後、特首林鄭月娥延任一年的說法甚囂塵上，但有熟悉北京消息人士一語道破，指壽命只有一年的政府，定被視為看守政府，儼如權威不足的「跛腳鴨」，非中央想見。

該消息人士續指，在中央角度，香港是行政主導的政治體制，定是希望港府強而有力，料選舉將如期舉行。而多名資深建制亦都表示，並無聽聞選舉要延期，相信將會如期在5月8日投票。

至於有人疑惑，北京至今未有風險，是否仍未找到下屆特首的合適人選？一位有份量的政圈人士指，恰恰相反，形容中央向來深謀遠慮，對於特首人選，應心中有數，不可能至今仍無想法，只是策略上保密而矣。

各建制核心近日都收到3項溫馨提示：１、封口不評論特首選戰人選；２、暫時不要提名任何人；３、提名期和投票日，盡量留港。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9