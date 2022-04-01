【油麻地火警】廟街劏房起火4人受傷送院　2人疑經窗逃生時墮至1樓平台

▲ （香港突發事故報料區fb影片截圖）

油麻地發生火警，有住宅單位起火，造成4人受傷。事發在廟街99號一個住宅單位，警方今日（1日）早上7時35分接報，指單位發生火警，單位冒出大量濃煙，消防員接報到場，開喉救熄，有4人獲救，其中一人是在後巷發現，其後恢復知覺，全部送院治理。警方稱，起火原因正調查。

消防處表示，處方在早上7時35分接報廟街99號一個住宅單位6樓起火，消防人員4分鐘後到場，發現火警現場是4米乘4米的分間單位。在行動中，一共出動8輛消防車，4輛救護車，60名消防及救護人員，火警在約15分鐘後被救熄。

消防指行動中，一共有37名人士自行疏散到安全地方，有4名人士受傷，包括2男2女，當中一男一女在單位逃生時被燒傷，另外一男一女懷疑是經窗口逃生時墮下至一樓平台受傷，4名傷者清醒，分別送往廣華醫院及瑪麗醫院。火警起因尚在調查當中。

傷者情況：

35歲女子，右手右腳骨折

35歲男子，背部擦傷

40歲女子，背部燒傷

30歲男子，背部燒傷

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記者：余思嵐、李榮忠