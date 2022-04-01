【油麻地火警】廟街有單位起火4人受傷送院　約30人疏散

▲ （香港突發事故報料區fb影片截圖）

油麻地發生火警，有住宅單位起火，造成4人受傷。

事發在廟街99號一個住宅單位，警方今日（1日）早上7時35分接報，指單位發生火警，單位冒出大量濃煙，消防員接報到場，開喉救熄，有4人獲救，其中一人是在後巷發現，其後恢復知覺，全部送院治理。火警中約30人自行疏散到安全地方。

警方稱，起火原因正調查。

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記者：余思嵐