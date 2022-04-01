【交通意外】私家車獅隧疑失控撞管道路壆　送院搶救後證實死亡

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警方今日（1日）表示，正調查在九龍城發生的致命交通意外，意外中一名五十八歲男子死亡。



事發在今日凌晨約12時5分，一名58歲男子駕駛私家車沿獅子山隧道公路往九龍方向行駛，當駛至獅子山隧道時，據報失控撞向隧道管道內的路壆。



該名司機被困車內，由消防員救出。該名男子沒有表面傷，昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，於凌晨12時48分被證實死亡。



西九龍總區交通部特別調查隊第一隊正跟進調查案件。

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責任編輯：余思嵐