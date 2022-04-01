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【疫下服務】稅務局所有辦事處下周一起將恢復或繼續提供公共服務【不斷更新】

社會 09:17 2022/04/01

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（資料圖片）

政府早前宣布，政府部門將會由4月1日起逐步恢復公共服務，以期於4月21日起大致恢復正常公共服務。

【09:00】稅務局逐步恢復公共服務

稅務局今日（1日）宣布由4月4日起，所有辦事處將會恢復或繼續提供公共服務。

  • 中央電話查詢處辦公時間：星期一至五上午9時至下午12時30分及下午1時30分至4時
  • 所有其他辦事處（包括中央詢問處、商業登記署（註）、印花稅署、追討欠稅組及退稅組）辦公時間，星期一至五上午9時至中午12時及下午1時30分至4時

 

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責任編輯：TOPick港聞組

 

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