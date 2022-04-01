【疫下服務】稅務局所有辦事處下周一起恢復公共服務　水務署恢復部分基本公共服務【不斷更新】

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政府早前宣布，政府部門將會由4月1日起逐步恢復公共服務，以期於4月21日起大致恢復正常公共服務。

【11:30】

水務署今日（1日）宣布4月4日起恢復提供部分基本公共服務。

沙田客戶諮詢中心重新開放。灣仔、大角咀及沙田客戶諮詢中心的開放時間為星期一至五上午九時至下午五時三十分。大埔及屯門客戶諮詢中心繼續暫停服務

文件管理中心開放時間恢復正常，即星期一至五上午八時四十五分至下午十二時三十分及下午一時三十分至五時三十分

【09:00】稅務局逐步恢復公共服務

稅務局今日（1日）宣布由4月4日起，所有辦事處將會恢復或繼續提供公共服務。

中央電話查詢處辦公時間：星期一至五上午9時至下午12時30分及下午1時30分至4時

所有其他辦事處（包括中央詢問處、商業登記署（註）、印花稅署、追討欠稅組及退稅組）辦公時間，星期一至五上午9時至中午12時及下午1時30分至4時

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責任編輯：TOPick港聞組