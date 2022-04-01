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【百大美女】Chantel姚焯菲獲選角逐全球百大美女　與視后李佳芯同競逐排名

娛樂 10:08 2022/04/01

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姚焯菲（Chantel）獲「全球百大美女選舉」正式提名。

姚焯菲（Chantel）入圍爭做全球百大美女！美國網站TC Candler的「全球百大俊男美女」選舉的提名名單陸續公布，今年不斷有香港藝人入圍角逐「全球百大俊男美女」，成為網上熱話。

繼視后李佳芯（Ali）日前成為今屆首位TVB女藝人入圍獲正式提名爭做百大美女後，緊接在今日（4月1日），大會公布的名單中有《聲夢傳奇》的小公主「國民初戀」姚焯菲。 

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Chantel打入百大美女提名 

After Class成員姚焯菲（Chantel），成為第二位獲「全球百大美女」選舉的TVB女藝人。

Chantel自參選《聲夢傳奇》後就被冠以「國民初戀」、「小公主」等稱號，一眾小菲象（Chantel粉絲稱號）都喜愛Chantel的甜美歌聲、可愛樣貌。 

姚焯菲官方後援會也有於Instagram限時動態轉發TC Candler的帖文，恭喜Chantel。 

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網民討論 

對於Chantel成為打入「全球百大俊男美女」選舉的聲夢「第一人」，網民議論紛紛，反應兩極：「咁講五官係幾好既 話哂首戀愛預告都上過熱一」、「呢個組織都無咩公信力啦」。 

有網民公開Chantel粉絲群組的對話截圖，當中有粉絲提到：「隨時aftre class 四個都入哂」、「下一個Yumi、Gigi、Windy」、「Chantel天生麗質，真金不怕紅爐火」。 

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「保證入圍」制度 

粉絲可繳付指定金額便可令其提名「保證入圍」，又有人覺得大家都只是是支持偶像並無不妥。 

粉絲需要在未來6個月、每個月花費加入TC Candler patreon的月費會員，便有資格投票支持你心目中的「俊男」或「美女」，不過年底才會推出正式的候選名單作公開投票。

撰文 : TOPick柴犬出動

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