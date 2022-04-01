【冷鋒又到】氣溫跌至13度　天文台拆解「倒春寒」現象

▲ 本港地區今日天氣預測 天氣顯著轉涼。

天文台今日（1日）表示，一道冷鋒今早橫過本港，受到隨後的東北季候風影響，沿岸吹著較大的東至東北風，強烈季候風生效。廣闊雲帶覆蓋本港，並曾下雨，能見度稍底，氣溫較昨天低2至3度。預測本港今明兩日風勢頗大及間中有雨，今晚氣溫逐步下降至16度。展望明日市區最低氣溫約13度，新界再低一兩度。星期日日間天色好轉，隨後數天大致天晴及乾燥，日夜溫差大。

facebook專頁「地下天文台」解釋，天氣回暖後氣溫再次急跌，這是常見「倒春寒」現象，因為「立春」出現在2月3至4日，即使到了4月，北方的冷空氣依然活躍，當冷空氣南下路徑偏南時，就會為華南地區包括本港帶來降溫，稱為「倒春寒」現象。

天文台科學主任呂旭昇接受TOPick查詢時指，「倒春寒」現象非罕見，是自然現象，由北方的冷空氣南下，繼而影響本港，令本港氣溫起伏較大。翻查天文台紀錄，4月曾錄得最低氣溫是在1969年4月，當時氣溫約9.9度。上一次出現「倒春寒」現象是2010年4月，當時氣溫約13.5度。

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天文台預測今日本港地區天氣顯著轉涼，多雲，有幾陣雨，初時部分地區能見度頗低，日間氣溫徘徊在18度，晚上市區氣溫下降，吹清勁東至東北風，離岸及高地吹強風，漸轉吹偏北風。展望明日風勢頗大及間中有雨，氣溫下降至最低約13度。

根據9天天氣預報，今日晚上9時後顯著轉涼，氣溫跌至16度。周六相當清涼，多雲，間中有雨，早上6時氣溫跌至12度。周日大致天晴及乾燥，早上9時氣溫約14度，日間氣溫則升至約20度以上，日夜溫差大。下周一起早上氣溫約18至19度，日間升至27度。

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責任編輯：余思嵐