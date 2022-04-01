【封區檢測】深水埗白田邨澤田樓發現11宗陽性個案　佔整體受檢人士2%【不斷更新】

▲ （譚以諾攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【09:37】深水埗白田邨澤田樓約2%住戶染疫

深水埗白田邨澤田樓昨圍封強檢，政府今日上午約9時半完成強制檢測行動，其間543名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現11宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約181戶，當中26戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府宣布，由今日（31日）起，提高與強制檢測、隔離和檢疫要求相關規例的罰則：

不遵從強制檢測指示/強制檢測公告：最高可被罰款25,000元及監禁6個月

不遵從「圍封強檢」下的檢測規定：最高可被罰款50,000元及監禁6個月

不遵從檢疫令/隔離令：訂明為罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月

▲ （添馬台圖片）

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責任編輯：TOPick港聞組