【封區檢測】薄扶林華富邨華景樓揪52宗陽性及4宗不確定個案　約4%住戶染疫【不斷更新】

▲ （譚以諾攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【11:42】薄扶林華富（二）邨華景樓約4%住戶染疫

薄扶林華富（二）邨華景樓昨被圍封強檢，政府今早約11時完成強制檢測行動，其間共有約1,300人接受了檢測，當中共發現52宗陽性檢測個案和4宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約700戶，當中35戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:00】沙田博康邨博逸樓約3.7%住戶染疫

沙田博康邨博逸樓昨被圍封強檢，政府今早約11時完成強制檢測行動，其間1,544名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現57宗陽性檢測個案和19宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪808戶，當中75戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:10】荔枝角美孚新邨第七期萬事達廣場1-3號約3.6%住戶染疫

荔枝角美孚新邨第七期萬事達廣場1-3號約277名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現10宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪128戶，當中16戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【09:37】深水埗白田邨澤田樓約2%住戶染疫

深水埗白田邨澤田樓昨圍封強檢，政府今日上午約9時半完成強制檢測行動，其間543名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現11宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約181戶，當中26戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府宣布，由今日（31日）起，提高與強制檢測、隔離和檢疫要求相關規例的罰則：

不遵從強制檢測指示/強制檢測公告：最高可被罰款25,000元及監禁6個月

不遵從「圍封強檢」下的檢測規定：最高可被罰款50,000元及監禁6個月

不遵從檢疫令/隔離令：訂明為罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月

▲ （添馬台圖片）

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組