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【封區檢測】薄扶林華富邨華景樓揪52宗陽性及4宗不確定個案　約4%住戶染疫【不斷更新】

社會 11:51 2022/04/01

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熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（譚以諾攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【11:42】薄扶林華富（二）邨華景樓約4%住戶染疫

薄扶林華富（二）邨華景樓昨被圍封強檢，政府今早約11時完成強制檢測行動，其間共有約1,300人接受了檢測，當中共發現52宗陽性檢測個案和4宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約700戶，當中35戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:00】沙田博康邨博逸樓約3.7%住戶染疫

沙田博康邨博逸樓昨被圍封強檢，政府今早約11時完成強制檢測行動，其間1,544名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現57宗陽性檢測個案和19宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪808戶，當中75戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:10】荔枝角美孚新邨第七期萬事達廣場1-3號約3.6%住戶染疫

荔枝角美孚新邨第七期萬事達廣場1-3號約277名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現10宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪128戶，當中16戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【09:37】深水埗白田邨澤田樓約2%住戶染疫

深水埗白田邨澤田樓昨圍封強檢，政府今日上午約9時半完成強制檢測行動，其間543名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現11宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約181戶，當中26戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府宣布，由今日（31日）起，提高與強制檢測、隔離和檢疫要求相關規例的罰則：

  • 不遵從強制檢測指示/強制檢測公告：最高可被罰款25,000元及監禁6個月
  • 不遵從「圍封強檢」下的檢測規定：最高可被罰款50,000元及監禁6個月
  • 不遵從檢疫令/隔離令：訂明為罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月

（添馬台圖片）

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責任編輯：TOPick港聞組

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