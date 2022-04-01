【2022消費券】荃灣廣場+新達廣場推消費券著數　消費滿額回贈商場優惠券

▲ 荃灣廣場推出消費多重賞，回贈率高達10%，每日更可賺取高達HK$2,400 獎賞。（商場提供）

新一期消費券即將派發！市民最快有機會於4月上旬收到第一期消費券。荃灣廣場將推出消費多重賞，讓市民購物消費時賺取更多優惠，回贈率高達10%，每日更可賺取高達$2,400獎賞，讓你以至優惠價輕鬆購物，同心抗疫！

新達廣場的「消費券食買賞」，讓顧客可於4月2日至5月2日期間，消費滿指定金額即獲逾$1,100優惠券，精明消費者當然要把握機會邊消費邊賺獎賞！

為讓市民可以盡情利用新一期消費券，荃灣廣場由4月2日至5月2日準備了消費多重賞，市民凡透過任何電子貨幣消費（包括消費券四大平台）購物，即可享高達$2,400 獎賞! 優惠涵蓋餐飲美食、運動用品、潮流服裝、美妝護理、影音電器及家居佈置各大範疇，無論是想換季添置新裝、粉飾家居， 添置電子裝備，抑或購入日常所需均可，享受無憂購物的樂趣！

▲ 優惠涵蓋餐飲美食、運動用品、潮流服裝、美妝護理、影音電器及家居佈置各大範疇。（商場提供）

荃灣廣場消費多重賞詳情：

獎賞 詳情 第1重賞 [星期一至日] 消費滿$2,000即賞$100商場贈券 第2重賞 [星期五至日及公眾假期] 消費滿$5,000即賞$300商場贈券 第3重賞 [星期五至日及公眾假期] 消費滿$8,000即賞$500商場贈券 第4重賞 消費滿$15,000即賞$1,500商場贈券 (總名額300個) 第5重賞 全日任何消費滿HK$100，即享1小時免費泊車優惠

換領日期：4月2日至5月2日

換領時間：10am至10pm

換領地點：荃灣廣場L3顧客服務中心

▲ 商場滙聚超過70間商舖及食肆，包括熱門食肆、時尚服飾、運動服裝、美容及個人護理等。（商場提供）

新達廣場消費券食買賞詳情：

獎賞 詳情 第1重賞 於餐飲食肆單一消費滿HK$200即賞$20商場贈券 第2重賞 消費滿$500即賞$50商場贈券 第3重賞 消費滿$1,500即賞$100商場贈券 第4重賞 消費滿$5,000即賞$300商場贈券 (總名額300個) 第5重賞 消費滿$12,000即賞$700商場贈券 (總名額200個) 第6重賞 星期一至五(公眾假期除外)5pm 後，憑任何消費即享1小時免費泊車優惠。

星期六、日及公眾假期全日，憑消費滿HK$100即享1小時免費泊車優惠。

換領日期：4月2日至5月2日

換領時間：10am至10pm

換領地點：新達廣場1樓顧客服務中心

記者：王嵐