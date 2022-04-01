【香港小姐】雷莊𠒇卸任後回加舞大發展　前港姐代表香港出戰重踏選美舞台

▲ 前港姐雷莊𠒇（Juliette）代表香港出戰「Miss Face of Humanity 2022」。

前港姐雷莊𠒇（Juliette）最近再度參加選美，雷莊𠒇代表香港出戰「Miss Face of Humanity 2022」，為一項國際性選美比賽，並於3月26日至4月2日在多倫多舉行。

雷莊𠒇於2017年參加由TVB舉辦的《香港小姐》競選，她當年以23歲之齡奪得冠軍兼最上鏡小姐，亦為2018年國際中華小姐競選季軍。不過她於卸任後拒絕與TVB續約，淡出香港娛樂圈後返回加拿大生活，如今再度踏上選美舞台。

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國際選美賽事

現在舉行的「Miss Face of Humanity 2022」共有28位佳麗參加，每位佳麗都代表不同的國家和地區，為一項個國際性選美賽事，香港代表則為雷莊𠒇。

此項選美活動會選出大使去宣揚愛、人道主義、世界和平等正面信息，且會安排佳麗參與慈善服務。

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網民反應兩極

雷莊𠒇近日頻頻更新社交平台，分享她參加選美的照片且努力拉票，其近況引起不少網民熱議，有網民大讚她如今的外表比參選港姐時更佳，留言大讚：「很性感！能穿著所有顏色的服裝。」、「比以前美更多！」、「狀態不錯！」

但亦有網民認為她不夠美麗，留言指：「好像還沒睡醒。」、「樣貌也是不夠美。」、「跟以前沒分別。」

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離港發展

現年27歲的雷莊𠒇出身於富裕家庭，其父雷葆文是香港十大傑出設計師，被指擁有億萬身家，她於參選港姐期間曾透露母親的名字跟當時投給她決定性一票的評判鄭裕玲暱稱一樣是叫DoDo。

四年前返回加拿大生活的雷莊𠒇曾揚言會進軍荷里活，身兼全職演員以及模特兒的她，亦在加國經營團隊訓練的生意。

她曾於訪問中表示：「香港的節奏不太適合自己，其實本來也打算回去發展，選港姐時亦說過想去荷里活發展，在香港玩了一年，時間過得很快。」