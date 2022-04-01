【疫下服務】恒生銀行延長各分行營業時間至下午4時　4月4日起生效

▲ 恒生銀行延長各分行服務時間至下午4時，4月4日起生效。（資料圖片）

因應疫情的最新情況，恒生銀行於下星期一（4月4日）起將延長營業中的地面分行及商務理財中心的服務時間，為星期一至五的上午9時至下午4時， 星期六仍會暫時停止服務，直至另行通知。有關分行營業安排的詳情可參閱以下恒生網址 。

在恒生銀行服務網點以外，客戶可透過銀行其他的服務渠道，包括恒生e-Banking 、流動理財服務應用程式或電話理財服務熱線（ 個人客戶：2822 0228／商業客戶：2198 8000）滿足他們的理財需要。客戶如欲存入支票可使用嶄新推出的「手機入票服務」；如欲親臨分行則可使用櫃位手機取票服務，預先透過恒生個人流動理財服務應用程式，無需登入個人e-Banking 在手機遙距取票，減省在分行內等候服務的時間。

恢復營業的分行恒生銀行以下分行早前因應新冠病毒確診個案而暫停服務，會於今天 （4月1日）恢復營業，而所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒：

眾安街分行（營業時間：星期一至五上午10時30分至下午3時；星期六休息）

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責任編輯：陳麗娜